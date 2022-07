Nye Samsung-TV-er får gamingstøtte

Klarer seg uten konsollen.

Det blir tommere og tommere i TV-hyllene der ute. Nå kan du hoppe over spillkonsollen for spill som kan strømmes fra skyen.

I januar varslet Nvidia at de jobbet med GeForce Now for Samsung-TV-er, og i starten av juni annonserte Microsoft det samme for sitt Xbox Live. Nå får TV-ene oppdateringen med «Game Hub»-avdeling, der begge de to tjenestene, i tillegg til Google Stadia, er tilgjengelig.

Kort sagt; nå kan du game rett på TV-en din hvis du har en av årets Samsung-modeller.

Dersom du bare vil prøve løsningen kan du spille Fortnite helt uten å betale for noen av tjenestene. Den klarer seg med en vanlig Xbox-konto hos Microsoft.

De tre største spilltjenestene

For deg som har en kliss ny TV skal det imidlertid være ganske enkelt. Samsung oppdaterer for tiden til siste programvare, og da vil også en ny meny komme til; «Samsung Game Hub».

Kontrolleren må kobles direkte til TV-en, og nesten alle typer kontrollere skal være støttet. Det inkluderer naturligvis PlayStation-, Xbox- og Stadia-kontrollere, men også tredjepartskontrollere.

Gjennom Game Hub kan du velge Xbox Live, GeForce Now eller Stadia, avhengig av hvilke du bruker eller har abonnement til.

Ikke alt egner seg for strømming

Etter vår erfaring er det imidlertid ikke slik at du bør satse på spillstrømming til alle typer spill. Det er en viss forsinkelse ute og går, og for eksempel krevende kjøre- eller skytespill vil ofte gi såpass med forsinkelse at det forringer opplevelsen ganske mye.

Mens mer typiske tidsfordrivspill kan fungere meget godt på denne typen tjenester.

Den praktiske fordelen er naturligvis at du slipper enda et sted i hjemmet med veldig kostbar gamingmaskinvare. Ulempen i denne omgang er imidlertid at du må ha en kliss ny, og dermed ganske kostbar, TV for å benytte deg av løsningen.

Det betyr at det for mange fortsatt vil være billigere å kjøpe en ny Xbox.

