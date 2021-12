Nå vil også Microsoft at du skal reparere tingene dine

Og de har iFixit med på laget.

Et nytt verktøy iFixit har laget for å fjerne skjermen på Surface-maskiner fra Microsoft.

For ikke lenge siden annonserte Apple at de ville gjøre det enkelt å reparere iPhone og Mac for både enkeltpersoner og tredjepartsreparatører, og nå kan det se ut til at Microsoft følger i deres fotspor.

Ifølge iFixit har teknologigianten gått sammen med dem om å gjøre det enkelt å fikse Surface-maskinene deres, via offisielle verktøy og guider i samarbeid med iFixit.

I toppen av saken kan du se et bilde av ett av de nye verktøyene laget i samarbeidet, som skal hjelpe deg med å fjerne skjermen på Surface-maskiner. I tillegg kommer to andre spesialverktøy, samt annet utstyr og guider.

De to andre spesialverktøyene er et verktøy for å lime en ny skjerm fast etter reparasjon, og et verktøy for å sikre at batteriet og hovedkortet er trygge under fiksing.

Alt sammen er designet av Microsoft, og deretter produsert og distribuert av iFixit.

– Et steg i riktig retning

Surface Pro X og Surface Pro 7 er blant modellene som iFixit lager verktøy for.

– Microsofts avgjørelse om å tilby verktøy til uavhengige reparatører er et steg i riktig retning, sier iFixit i pressemeldingen om det nye samarbeidet.

iFixit er selvsagt ikke helt objektive i denne sammenhengen siden de er en del av et offisielt samarbeid og selger eksklusive deler, men selskapet har uansett stor troverdighet blant teknologientusiaster når det kommer til reparasjoner. De påpeker også selv at Microsoft – og andre selskap – har en lang vei å gå før de er i mål med å tilby enkle reparasjoner til alle.

– Vi håper å kunne tilby de samme type verktøyene for resten av reparatørene der ute i fremtiden, og Microsoft har lovet å utvide tilgangen til reprasjonsverktøy til nye produkter over nyttår.

De legger også til at dette bare er et lite dypp med tåa i vannet, og at de håper at flere andre selskap vil gjøre det samme og enten selv lage verktøy for å reparere tingene de lager eller inngå lignende samarbeid med iFixit.

For øvrig ga iFixit Surface Pro X en score på 6 ut av 10 på repararerbarhetsskalaen da de testet den, og Surface Pro 7 en score på 1 ut av 10. Etterfølgeren Surface Pro 8 har så langt ikke fått en egen teardown av iFixit.

Hvorvidt disse resultatene ville endret seg dersom verktøyene iFixit nå lanserer hadde vært tilgjengelige da vites ikke, men det hjelper nok betydelig med å gjøre reparasjonene enklere.

