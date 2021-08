Valves Steam Deck vil sannsynligvis kunne kjøre Windows 11

Steam Deck er Valves kommende håndholdte gaming-PC. Valve

Stein Jarle Olsen 9 Aug 2021 14:01

Valves kommende bærbare «spillkonsoll» Steam Deck ser med stor sannsynlighet ut til å kunne kjøre Windows 11. Det sier Valve-designer Greg Coomer til PC Gamer .

Ut av esken vil den Nintendo Switch-aktige Steam-maskinen kjøre SteamOS, som er basert på Linux, og Valve har sagt at målet er at samtlige spill på Steam skal fungere med dette systemet.

Valve har tidligere også sagt at brukere ikke vil tvinges til å bruke SteamOS, og at man kan installere hvilke operativsystemer man vil og koble til hvilke tilbehør man vil.

Ingen indikasjon på problemer

Windows 11 krever imidlertid støtte for såkalt TPM 2.0 (Trusted Platform Module), som det har vært usikkert om Steam Decks skreddersydde AMD-prosessor vil ha.

– Det pågår arbeid for å se på TPM akkurat nå. Vi har fokusert så mye på Windows 10 at vi ikke har kommet så veldig langt inn i det. Forventningen vår er at vi kan møte det. Det er også en samtale som pågår med AMD, for å sikre at vi kan imøtekomme det på BIOS-nivå. Det er ingenting som foreløpig indikerer at det vil være noen problemer med Windows 11, sier Coomer.

Steam Deck vil jo komme med mulighet for en dockingstasjon som gjør at den kan kobles til ekstern skjerm, mus, tastatur og andre tilbehør, så i praksis vil den jo kunne fungere som en slags stasjonær PC, i tillegg til som håndholdt spillmaskin.

Valve

«Ekstremt imponert»

De fleste mediene som så langt har fått prøve Steam Deck virker ellers å være positivt innstilt til den lille gamingmaskinen. Den syv tommer store skjermen har jo «bare» 720P-oppløsning (egentlig 1280 x 800), så det kreves jo ikke voldsomme grafikkressurser for å kunne kjøre spill på middels detaljnivå.

IGN skrev at de var «ekstremt imponert» med hva de så av Steam Deck på en kjapp visitt hos Valve, mens The Verges utsendte skrev at han følte fingrene bare «smeltet» ned på maskinens kontrollere - altså at de satt veldig godt. The Verge noterte også at maskinen ser gigantisk ut ved siden av en Nintendo Switch, selv om de har like store skjermer, men at den er mye mer komfortabel å holde.

Valve skal starte leveransene av Steam Deck i desember, opplyser de på egne nettsider - i tre versjoner med henholdsvis 64, 256 og 512 GB lagring. Norske interessenter må imidlertid vente lenger - produktet kan foreløpig ikke reserveres i Norge.