Lanserer egen batteritest for brukte elbiler

Elbilforeningens testansvarlig Ståle Frydenlund med Aviloo-boksen som kan teste hvor mye av batterikapasiteten til elbilen din som gjenstår.

Stein Jarle Olsen 2 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Elbilforeningen lanserer i dag en egen batterihelsetest som skal gi større trygghet ved kjøp og salg av brukte elbiler.

Testen er det østerikske Aviloo som står for, og er en enhet som plugges i den såkalte OBD-porten på bilen og leser av data derfra.

Så må du kjøre bilen fra 100 til maks 10 prosent batteristatus, hvorpå Aviloo bruker dataene (blant annet spenning, strøm, temperatur og energiforbruk) til å estimere batteriets gjenværende kapasitet.

Gir et sertifikat

Resultatet er et sertifikat du for eksempel kan presentere ved salg av bilen din, som skal utstedes i løpet av to virkedager etter at testen ble utført.

Her angis estimert gjenværende batterikapasitet og rekkevidde, sammenliknet med hva bilen hadde da den var ny - riktignok med et avvik på pluss-minus tre prosent. 85 prosent betyr altså at den faktiske kapasiteten kan være alt fra 82 til 88 prosent.

Testansvarlig Ståle Frydenlund i Elbilforeningen mener en test som den de lanserer nå mangler i markedet.

– Her vil vi bidra til å skape trygghet, særlig for dem som kjøper bruktbil utenfor garanti. Med en tjeneste som kan finne ut av batteriets helsetilstand, hjelper vi deg med den viktigste utfordringen ved kjøp av brukt elbil, sier testansvarlig Ståle Frydenlund i Elbilforeningen.

– Hva skiller denne testen fra den testen jeg får utført på verkstedet omtrent annethvert år når jeg er innom på service?

– Vår erfaring er at en slik grundig og objektiv test som forbruker også kan sammenligne mellom merker, ikke gjøres på en vanlig service. En slik test mangler rett og slett i markedet. Og det vil vi jo gjøre noe med, sier Frydenlund til Tek.

Ambisjonen er at man ikke skal behøve noen forkunnskaper for å kunne gjennomføre testen, sier han. Man skal bare møte opp for utlevering, få hjelp til å installere boksen og deretter kjøre bilen så langt som testen krever. Det skiller den også fra andre tester som krever en spesifikk bilmodell eller at du har en Android-telefon, påpeker Frydenlund.

– I tillegg vil det være et åpenbart konkurransefortrinn for selger dersom batteriet er i spesielt god stand, sier han.

Slik ser sertifikatet Aviloo utsteder ved endt test ut.

Har testet noen biler allerede

Elbilforeningen har selv gjennomført et antall batterihelsetester og skrevet artikler om det i det siste, sannsynligvis i et litt dårlig skjult forsøk på å promotere sin egen lansering.

En BMW i3 fra 2015 med snaut 103.000 kilometer på tripptelleren fikk konstatert 91 prosent gjenværende kapasitet - 17,1 av opprinnelig 18,8 kilowattimer, mens en Kia Soul fra 2016 som var kjørt 46.500 kilometer ble estimert til 87 prosent gjenstående - 23,6 kWh av opprinnelig 27.

En splitter ny Kia e-Niro 2021-modell fikk konstatert mer enn oppgitt batterikapasitet. Aviloo-testen konstaterte 65,1 kilowattimer tilgjengelig, mens bilen markedsføres med 64 kilowattimer.

Sist ut var en Renault Zoe fra 2015, som ifølge Aviloo-testen fortsatt hadde 100 prosent av opprinnelig batterikapasitet, noe som fikk Elbilforeningen til å åpne for at også denne hadde mer enn opprinnelig markedsført batterikapasitet da den var ny.

Koster over 2000 kroner

Batteritesten bestilles fra Elbilforeningen, og koster 1599 kroner for Elbilforeningens medlemmer og 2160 kroner for andre, og det er sannsynligvis ikke helt tilfeldig at besparelsen for medlemmer er akkurat litt mer enn hva et årsmedlemskap i foreningen koster (510 kroner).

Når man bestiller velger man også tidspunkt og sted for oppkobling, og så er det Viking kontroll som leverer boksen og hjelper med installering om det trengs.

I utgangspunktet er det en engangstest man kjøper. Det er riktignok mulig å gjenbruke Aviloo-boksen til å teste andre biler, men boksen må konfigureres til den nye bilen man vil teste, opplyser Elbilforeningen.

Prisen vil være den samme som første gang man kjøper.

– Det er selve analysen som er essensen i tjenesten. Boksen gjør det mulig, sier kommunikasjonsrådgiver Lina Støen.