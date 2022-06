F305 kommer med 50 spill

(Foto: Sony Ericsson)

Marius Valle

Sony Ericssons kommende spillmobil F305 kommer med intet mindre enn 50 spill forhåndsinstallert, skriver The Sony Ericsson Blog.

F305 er den første spillmobilen fra Sony Ericsson. Telefonen, som ble presentert tidligere i sommer, er en liten og billig telefon med egne spilltaster over skjermen.

40 spill på minnekortet

Ti av de medfølgende spillene skal være forhåndsinstallert i telefonens internminne, mens de resterende skal følge med på minnekortet. Det skal være en rekke forskjellige typer sjangre, som puslespill, sportsspill og bilspill.

The Sony Ericsson Blog har også publisert en liste over hvilke spill som kommer til å følge med telefonen. Bloggen skriver for øvrig også at telefonen vil utsettes fra september til november på grunn av en feil i programvaren.

