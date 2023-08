Disse plassene vant 4G-dekning

Telenors #jegvilha4G-konkurranse er overstått – her er vinnerne.

Kamera Shutterstock

I sommer startet Telenor en landsomfattende dekningskonkurranse, hvor forbrukere kunne sende inn forslag via tjenesten Instagram, hvor i landet de ønsker seg 4G-dekning. Nå har selskapet gått igjennom alle forslagene som har blitt sendt inn, og de kan fortelle at det har vært stort engasjement rundt konkurransen.

– Fra før vet vi at det er både engasjement og følelser knyttet til mobildekning, men dette oversteg forventningene våre. Vi har aldri fått så mye respons og så mange vakre bilder i en konkurranse før, sier Bjørn Ivar Moen, leder for Telenor Norges mobilvirksomhet.

Ti heldige vinnere er nå plukket ut, og disse kan altså se frem til et forbedret mobilnett i tiden fremover.

Bidrag fordelt på hele landet

Etter å ha mottatt bidragene i bildeform, har 20 radioplanleggere i Telenor sett nærmere på forslagene. De har dobbeltsjekket hvordan dekningen og ikke minst hvordan geografien for utbygning er der bildet er tatt – for å være sikre på at det lot seg gjøre å gi forslaget 4G-dekning.

Til slutt ble det trekt ut 30 finalekandidater fordelt på seks ulike landsdeler. Det er disse finalistene som nå har blitt til ti heldige vinnere.

– Ved konkurransens slutt hadde det kommet inn over 25.000 stemmer via Facebook og Instagram, så dette har begeistret, inspirert og engasjert folk over hele landet. Nå er vi glade for endelig å kunne annonsere de 10 verdige vinnerne, sier Moen.

Disse ti stedene får 4G-dekning av Telenor:

Nord-Norge:

Skjomen, Narvik, foreslått av Rune Korneliussen.

Husøy, Træna, foreslått av Jan Helge Andersen.

Trøndelag

Hammarsøya, Namsos, foreslått av Ann Karin Myrvold.

Uran, Flatanger, foreslått av Hroar Nordhaug.

Vestlandet

Hamlagrø, Voss, foreslått av Thoreif Thorsen.

Balestrand, foreslått av Hans Olav Dale.

Sørlandet

Loland, Vennesla, foreslått av Anne.

Reddal, Grimstad, foreslått av Leif Vigre.

Østlandet

Lemonsjøen, Vågå, foreslått av Bjørn Helset.

Båstad, Trøgstad, foreslått av Lisbeth Nyborg.

Bildene fra de ti vinnerne, samt alle kandidatene kan du se her.

Vil du vite mer om hvordan 4G-dekningen er der du bor?

Her har du oversikten over hvem som gir deg raskest 4G-surfing på mobilen »

(Kilde: Telenor)

Oppdatert 28. august 2023, 09:53

Mer om MobilOperatører