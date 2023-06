Mener alle produkter bør merkes med reklamasjonstid

To av tre mener de ikke fikk nok informasjon om levetid da de kjøpte mobiltelefon. Forbrukerrådet og Naturvernforbundet mener alle produkter bør merkes.

Ifølge en undersøkelse fra Forbrukerrådet irriterer mange seg over produkter som går raskt i stykker. Der kommer det fram at folk vil betale mer for produkter som varer lenger.

Direktør Lise Blyverket i Forbrukerrådet mener produsentene må pålegges å informere om hvilke rettigheter forbrukere faktisk har når de selger oss noe.

– En plikt til å merke alle produkter med faktisk reklamasjonstid er et enkelt grep som vi mener vil ha stor effekt. Det er bra for miljøet og bra for folks lommebok, sier Blyverket.

Ifølge undersøkelsen mener blant annet to av tre at de ikke fikk tilstrekkelig informasjon om holdbarhet og levetid sist de kjøpte mobiltelefon. For hodetelefoner og småelektronikk er tallet enda høyere.

Leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet peker på at å utøve sine forbrukerrettigheter ikke bare er bra for lommeboka, men også for miljøet.

– Det er derfor viktig at alle kjenner våre rettigheter, bruker vår reklamasjonsrett og at gode merkeordninger som underbygger dette kommer plass, sier Gulowsen.

