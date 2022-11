Derfor begynner noen Nvidia-kort å brenne

Pass på dette om du har et av Nvidias RTX 40-grafikkort.

Kamera reggie_gakil, Reddit

Etter at de første kundene hadde fått tak i Nvidias nye RTX 4090-grafikkort forrige måned begynte det å dukke opp urovekkende meldinger på diskusjonsforum som Reddit.

Flunkende nye, og rådyre grafikkort hadde begynt å brenne. Strømkontakten til kortene ble angivelig så varm at den smeltet, noe som selvsagt var både farlig og gjorde de rammede kortene ubrukelige.

Kamera reggie_gakil, Reddit

Løs og presset kontakt kan være farlig

Nå mener grafikkorttesterne hos Gamer Nexus at de har funnet svaret på hvorfor enkelte grafikkort formelig har smeltet under bruk.

Deres hypotese er at den nye strømkontakten Nvidia bruker for kortene sine, kalt «12VHPWR» med 12 pinner fremfor 8 som tidligere, er litt vanskelig å feste helt i sporet sitt. I tillegg tåler den dårlig å bli utsatt for bøying og press, blant annet fordi den da får en dårligere passform mot sokkelen sin.

Når Gamer Nexus kombinerte begge disse forutsetningene, altså løs kontakt og bøy på kontakten, tok det bare minutter før temperaturen til strømkontakten begynte å stige kraftig, før den til slutt nådde 250 grader celsius. Som flere RTX 40-eiere hadde rapportert om tidligere, begynte den å ryke samtidig som plastdelene dens boblet av varmen. Strømkontakten smeltet i sokkelen sin.

Løs kontakt + bøy på strømkontakten ble lik brannfelle for testerne hos Gamer Nexus. Kamera Gamer Nexus

Sjekk at strømkontakten er skikkelig festet

Gamer Nexus mener de brannskadede kortene dermed er et resultat av kombinasjonen brukerfeil og dårlig design fra Nvidias side.

Brukerfeil fordi kontakten trolig ikke har vært skikkelig festet til sokkelen sin, og designfeil fordi kontakten både kan være litt vanskelig å feste skikkelig, og at tilkoblingene dens takler bøying og press dårlig. Problemet skal gjelde enten du kobler strømkabelen direkte i kortet, eller bruker adapteren som er lagt ved i esken.

Inntil vi vet mer er uansett anbefalingen at alle som bruker et RTX 40-grafikkort bør påse at strømkontakten er plugget helt inn i kortet, og at det ikke er mye bøy eller press på selve strømpluggen som går inn i kortet.

Dette er særlig noe å passe på for de som har lite plass i kabinettet sitt, der strømkabelen kanskje må bøyes for å få lukket igjen kabinettdøren eller lignende.

Nvidia har tidligere fortalt at de undersøker saken, men at de ikke har trukket en konklusjon enda. De har enn så lenge åpnet for at berørte kunder raskt skal få skiftet ut kortene sine.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Også Nvidias adapter bør du sørge for sitter godt i sporet til strømkontakten. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Slik ser den nye 12VHPWR-tilkoblingen ut. Mange må bruke et adapter for å få koblet til strømkablene. Åpne fullskjerm