Musk: - Twitter vil gjøre mange dumme ting

Fjernet ekstra «offisielt»-stempel.

Elon Musk samler på høyprofilerte selskaper, og er øverste hode for SpaceX, Tesla, Twitter, Neuralink og The Boring Company. Fra før var han betydelig involvert i Paypals tidlige historie. Kamera STEVE NESIUS / Reuters /X02008

Elon Musk har nylig overtatt Twitter, og etter dager med offentlig fundering på hvordan tjenesten best skal drives har den eksentriske rikingen allerede rukket å prøve ut et par ting.

I går måtte tjenesten skru av et grått stempel som skulle vise hva som var en person eller et selskaps offisielle konto.

Det grå stempelet kom i tillegg til det blå «verifisert»-stempelet som i årevis har betydd at kontoen var sjekket og var personen eller selskapet den utga seg for. Sistnevnte har alltid vært gratis og tildelt der det har vært fare for forveksling eller etterlikning tidligere.

Elon Musk overtok Twitter-roret for to uker siden, og meldte i går at Twitter vil gjøre mange dumme ting i tiden som kommer, og beholde det som virker.

Hvor verifisert er verifisert?

Som del av utforskingen av nye løsninger og hvordan Twitter kan bli profitabelt forsøker tjenesten seg med å selge det blå stempelet for 8 dollar i måneden.

Resultatet har så langt blant annet vært haugevis av kontoer som later som de er Elon Musk selv. Også selskaper som Nintendo og Valve har blitt utsatt for blåstemplede tullekontoer som annonserer varer og tjenester som slett ikke er offisielle.

Noe av tanken bak «Twitter Blue» skal være at spammere og andre i mindre grad vil ha lyst til å betale for stempelet, og at det på den måten skal ha en innebygget autoritet sammenliknet med en umerket konto.

– Hatprat nede under gamle nivåer

I dagene siden overtakelsen har det og blitt hevdet at mengden hatprat på tjenesten har økt. Elon Musk har de senere årene snakket en del om hvordan tjenester ikke bør blande seg så mye i hva brukerne sier.

Men i perioden siden overtakelsen av Twitter har selskapet måttet slå ned på ikke bare «verifiserte» parodikontoer på Elon Musk selv, men også jobbet med å få bukt med oppgangen i hatprat.

Ifølge Yoel Roth som er sikkerhetssjef i Twitter skal nivåene på slik aktivitet nå være nede under det som var utgangspunktet før Musk tok over.

Tar seg av kundeservicen selv

At Musk ville bli en utradisjonell Twitter-sjef virket åpenbart fra første øyeblikk, da han postet bilder av seg selv vandrende inn i Twitter-hovedkvarteret bærende på en vask - med beskjed om å «la det synke inn». Vask på engelsk heter «sink» - samme ord som synke.

I går ba han Twitter-brukere komme med klager direkte til sin egen Twitter-melding.

– Klagemottaket er operativt. Vennligst send inn din klage under, sto det i en Twitter-melding.

Han fikk umiddelbart svar på tiltale i form av 83.000 meldinger om alt mellom himmel og jord tilbake.

