Store problemer for Samsungs toppmodeller

Oppdater SSD-en din for å stoppe mulig krise.

Samsung 980 Pro. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Samsung kan ha tråkket skikkelig i salaten med to av sine nyeste og beste SSD-er. Den siste tiden har både Reddit-brukere, systembyggere som Puget Systems, samt testnettsteder som Neowin og ExtremeTech, varslet om at lagringsenheten deres enten har blitt ubrukelig eller fått sterkt redusert levetid til tross for at de nesten ikke har rukket å bli brukt.

Diskene det gjelder skal være toppmodellene 980 Pro og 990 Pro.

Særlig virker det som utgavene med 2TB lagringsplass er utsatte, selv om det fortsatt er uklart nøyaktig hvor utbredt problemet er.

For 990 Pro er det rapportert at disker allerede skal ha brukt inntil 36 prosent av den totale levetiden sin, selv om det er skrevet under 2 terabyte data til dem. Moderne SSD-er skal tåle mange ganger denne bruken før levetiden begynner å bli redusert.

Windows kan nekte å starte

980 Pro opplever et annet problem, der den i verste fall kan gå inn i en ren «lesemodus» hvor alle skriveoperasjoner deaktiveres dersom ingen ting gjøres. Om det skjer, som allerede har vært tilfelle hos Puget Systems, vil operativsystemet som er installert på disken slutte å fungere.

Til The Verge har Samsung uttalt at de «er kjent med et begrenset antall rapporter angående dette, og undersøker tilfellene».

Samsung har altså ikke slått fast at det er et utbredt problem enda, men anbefaler ifølge PC Gamer at du oppdaterer SSD-en din med nyeste fastvare.

Det kan du gjøre via Samsungs «Magician»-app. Under har vi lagt ved et bilde av den, med oppdateringsknappen markert.

Ifølge Puget Systems skal ny fastvare fikse problemet med at 980 Pro-diskene låses til lese-modus. En ny fastvare for 990 Pro skal enda ikke foreligge.

Samsung Magician lar deg oppdatere fastvare og se helsestatus for SSD-en din.

Slik sjekker du «SSD-helsen» din

Om du vil vite om din 990 Pro har brukt opp mange av skrivesyklusene sine kan du gjøre dette rett fra Magician-appen ved å velge «S.M.A.R.T»-knappen under «Drive Dashboard og så kikke under «Percentage used». Denne viser hvor mye av «levetiden» som er brukt opp for disken din, og må følgelig sees opp mot hvor heftig du har brukt den og hvor lenge.

En Samsung-SSD vi hadde tilgjengelig for en rask sjekk, viste fortsatt 0 prosent levetid brukt opp, og er altså i svært god form etter tre terabyte data skrevet til seg. Om du har en 990 Pro med like lite data skrevet, men mer av sin levetid brukt opp, kan du være rammet av problemene andre brukere rapporterer om.

