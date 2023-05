Spotify måtte fjerne titusenvis av AI-genererte låter

Ble i hovedsak «lyttet til» av datamaskiner.

I forrige måtte Spotify luke ut en mengde AI-genererte låter fra arkivet, melder Gizmodo. Det var plateselskapet Universal Music Group (UMG) som satte søkelyset på musikk fra tjenesten Boomy, der enhver mer eller mindre begavet «artist» nokså enkelt kan snekre sammen en låt ved hjelp av kunstig intelligens.

Men problemet var egentlig ikke musikken i seg selv. Snarere var det mistanken om at musikken var en del av et snedig system der autogenerert musikk blir lastet opp og deretter «lyttet til» av boter – ren programvare lagd for å holde strømmingen i gang.

Dette førte til at Spotify raskt fjernet titusenvis av låter som stammet fra Boomy.

For selv om moderne teknologi har løst problemer som «hvor la jeg den CD-platen» og «hva i all verden skal jeg høre på nå», er det også noen ulemper med musikkstrømming.

En nærmest uendelig tilgang til ny (og gammel) musikk har gjort det stadig vanskeligere å velge, og det har ikke blitt enklere med bruker- eller AI-generert musikk i tillegg.

Fordi det går an å laste opp sine «egne» låter og tjene noen slanter på at andre strømmer disse fra nettopp tjenester som Spotify, er det selvfølgelig noen som lar seg friste til å ta noen snarveier. Spesielt siden inntjeningen baserer seg på antall strømmeminutter.

Men hendelsen viser at Spotify nå har fått øynene opp for at det kan være datamaskiner som både står for en god del av den «nye» musikken og som tar jobben med selve «lyttingen».

Når datamaskinene tar over

Det er jo en viss ironisk skjønnhet i det å ha datamaskiner som konsumerer datagenerert musikk, men uten hverken skaper- eller lytterglede å snakke om – som vi vet om, i hvert fall – snakker vi ganske enkelt om forsøk på svindel.

Med unntak av for akkurat de som tjener penger på det, gjør det sjelden noe godt for verden å ha systemer som legger store beslag på ressurser, energi og båndbredde uten at det skaper noe.

Dette problemet er allerede betydelig med tanke på mengdene med spam og svindelforsøk som dyttes ut via e-post, så det er vel et mål at det ikke også skal spre seg uhindret til strømmetjenestene.

Det skal nevnes at Spotify i ettertid har tatt Boomy inn i varmen igjen, da problemet som nevnt ikke er musikken, men snarere kontrollen på hvem som «lytter» til den. Hvordan strømmebransjen har planer om å løse akkurat den utfordringen fremover gjenstår å se, for med en stadig bedre AI vil det i fremtiden bli enda vanskeligere å skille ekte og falske lyttere.

Spørsmålet er nok om det vil finnes noen annen løsning enn å kun ha betalende brukere.

