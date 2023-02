Tesla slo rekord i NAFs vintertest

Klarte 530 kilometer i minusgrader.

En «vanlig» Tesla Model S satte ny rekord i NAFs rekkeviddetest nå på vinteren. Her representert med råeste variant av slaget, Model S Plaid som Tek.no prøvekjørte i jakt på billig ribbe i fjor høst. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lite debatteres like mye på nettforum som rekkevidden til elbiler, og det kan virke som nye bilkjøpere blir like forvirret hver gang; skal ikke bilen min gå lenger? Testene rekkevidden baseres på har også blitt modernisert for å være mer realistisk, men i norsk vintervær med mange minusgrader er likevel voldsomme rekkevidder en sjeldenhet.

Derfor er det imponerende at NAF og bladet Motors vintertest har klart å kjøre en Tesla Model S helt til 530 kilometer. Den passerte lillebror Model 3s tidligere rekord på 521 kilometer i kulda.

Bladet oppgir at bilen har vært gjennom områder på fjellet med helt ned i 19 minusgrader, men at mye av testen foregikk med temperaturer på mellom fem og ti minus.

Alene forbi 500 kilometer

Bilen som oppnådde rekordrekkevidden var en «vanlig» Model S, altså den nye utgaven med oppgitt rekkevidde på 634 kilometer. Det er utgaven rett under den enda litt mer ekstreme Plaid som vi prøvekjørte på høstparten i fjor.

Dermed krympet kun rekkevidden med så vidt over 100 kilometer, til tross for kulda og at deler av «El Prix», som testen kalles, foregikk i høyereliggende strøk.

Model S-en var den eneste av et bredt utvalg testbiler som snek seg forbi 450 kilometer, og dermed også den eneste som også passerte 500 kilometer.

Sportslig og langtrekkende: BMWs i4 var en av få elbiler som passerte 400 kilometer under de vinterlige forholdene i årets El Prix. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Disse nådde lengst

Nafs test forsøker å avdekke differansen mellom lovet og oppnådd på ulike årstider. Men det er også spennende å vite akkurat hvilken bil som når lengst nå når det er kaldt. Vi har derfor rangert de ti beste bare etter oppnådd rekkevidde.

Oppgitt rekkevidde i parentes.

530 km - Tesla Model S (634 km) 444 km - Tesla Model X Plaid (543 km) 434 km - Nio ET7 (580 km) 434 km - BMW i4 eDrive 40 (565 km) 424 km - BMW i7 xDrive 60 (595 km) 409 km - Mercedes EQE 300 (614 km) 406 km - BYD Han (521 km) 400 km - Nissan Ariya 2WD(533 km) 391 km - Voyah Free (501 km) 389 km - Hongqi E-HS9 120kWh prototyp (515 km)

Hongqi og Toyota på jumboplass

Teslaen hadde også blant de laveste avvikene i oppgitt rekkevidde i testen, med sine 16 prosent. Kun Maxis Euniq 6 var bedre på dette området, med bare 10,45 prosent avvik - men fra et relativt mye kortere utgangspunkt. Den gikk 317 av sine 354 oppgitte rekkeviddekilometer.

I motsatt ende var det bilene Hongqi E-HS9 og Toyota bZ4X som klarte minst av sin oppgitte rekkevidde. Kanskje ikke helt overraskende, gitt at begge disse elbilene har fått noe tyn for rekkevidden i sin tid på markedet.

Begge de to bilene oppnådde et resultat som ga rundt 35 prosent avvik fra oppgitt rekkevidde i vinterkulda. Det skal sies at en prototyp av Hongqi-en med større batteri klarte mer av det den lovet, og landet rett over 24 prosent avvik.

Dobbelt amerikansk

Tilbake til den totale rekkevidden ble andreplassen besørget av enda en Tesla, denne gang en Model X Plaid, som nesten klarte 450-kilometer-merket med sine 444 kilometer.

Tredjeplassen ble delt mellom BMW og Nio som begge klarte 434 kilometer før bergingsbilene måtte til pers.

Det var hele 29 biler med i testen - nye modeller og merker så vel som eldre og mer etablerte biler og produsenter.

