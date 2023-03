Bing har blitt «hot»

Får vi snart høre «Bing it!» igjen?

Kamera Skjermbilde, Bing.com

Microsoft melder at stadig flere tar i bruk «Bing»-søkemotoren deres, som altså er selskapets Google-rival.

Antall unike daglige brukere skal for første gang ha passert 100 millioner. Omtrent en tredjedel av disse skal ha kommet etter at Microsoft introduserte den nye AI-baserte versjonen av Bing og Bing-«chatboten».

– At nye Bing er så attraktivt ser vi på som en bekreftelse av synspunktet vårt, som er at søk er klart for å finnes opp på ny og at vi tilfører verdi ved å kombinere søk, svar, samtale og muligheten til å skape nytt innhold i én opplevelse, skriver Microsofts markedsdirektør, Yusuf Mehdi.

Brukertallene er ifølge Mehdi bemerkelsesverdige, men han er samtidig klar på at Microsoft fremdeles er en liten aktør i søkebransjen.

– Når det er sagt, føles det bra å være med på dansen!, påpeker han.

Har venteliste

Nye Bing er ikke åpen for alle, men krever at du setter deg på venteliste for å få tilgang. Det gjør jo bare tallene enda mer imponerende, og det blir spennende å se hvor mange brukere Microsoft klarer å lokke over på sin søketjeneste etter at de en dag åpner dørene på vidt gap.

Fremover skal nye Bing også integreres rett i Windows 11-oppgavelinjen.

Vi har prøvd nye Bing, som både fikk oss til å le, og rynke på nesen.

Nye Bing i aksjon. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

«Har du prøvd å Binge det»?

Da Microsoft først introduserte Bing som en søkemotor slet de med å få folk til å stoppe å «google», men bruke deres tjeneste i stedet.

En del av markedsføringen ble etter hvert ganske desperat. Det toppet seg på tiden Microsoft forsøkte å snike begrepet «Binge» eller «Bing it», inn i folks bevissthet gjennom produktplassering i kjente TV-serier.

Det er vel en underdrivelse å si at de ikke gikk slik Microsoft håpet, og det å «binge» noe ble aldri naturlig å si. Det fikk dessuten raskt en helt annen betydning: nemlig å fråtse i TV-serier.

Kanskje vi snart får høre «bing it» igjen, bare denne gang uten at det er ironisk ment?

Du kan se en av de flaue produktplasseringene under:

Edge vokser også

Det er ikke bare Bing som vokser.

Det går også riktig vei for nettleseren Edge, som for flere år siden erstattet den av mange sterkt mislikte Internet Explorer.

Microsoft melder at Edge har fått flere brukere syv kvartaler på rad. Æren gir selskapet til ny funksjonalitet i nettleseren, som en ny sidebar, og den tette integrasjonen med det nye AI-drevne Bing-søket.

Vi kommer nok likevel heller ikke unna et par faktorer til. Som at Edge nå bruker samme motor som den fortsatt langt mer populære Google-nettleseren Chrome, og at Chrome-utvidelser fungerer smertefritt med Edge. Mange har dermed fått mindre grunn til å laste ned en annen nettleser når de tar i bruk en ny PC.