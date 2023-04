Windows får reklame i startmenyen

Microsoft anbefaler abonnementstjenester.

Kamera Microsoft

Alle snakker om Microsofts nye Bing for tiden, men også Windows får oppdateringer, og sist ut for Windows 11 er anbefalinger av tjenester rett i startmenyen.

Disse anbefalingene dukker opp i form av små utropstegn ved ulike knapper i startmenyen. Her kan du for eksempel få varsel om at du ikke har tatt backup på en stund - og klikker du på varselet tas du til muligheten for å kjøpe lagringsplass i OneDrive.

Gizmodo melder at varslingene kun gjelder noen få brukere i første omgang, men de viser til slippinformasjonen for oppdateringen som sier at stadig flere vil få dem i løpet av månedene som kommer.

Testet på «Insidere»

Slik kan Windows anbefale deg å kjøpe skylagring i One Drive. Kamera Microsoft

Endringen har sammen med andre justeringer vært testet i de såkalte Insider-utgavene av Windows en god stund. Dette er uferdige Windows-versjoner som har de siste funksjonene Microsoft sysler med, og som entusiaster og utviklere kan melde seg for å få laste ned.

I disse Insider-utgavene har Microsoft også testet å reklamere for egne tjenester rett i filutforskeren. Foreløpig har det ikke blitt noe av reklamer i utforskeren for vanlige brukere. Til The Verge sa selskapet at løsningen egentlig bare var en intern test som aldri skulle gått ut til sluttbrukere.

Eksperimenterte med Windows-reklame

Det har vært eksperimentert mye med reklamer i Windows før, og det vil ikke være første gang Start-menyen har hatt reklamer og liknende innhold.

Låseskjermen har og hatt reklamer, og gjennom årene har det også tidvis dukket opp spill og apper i Start-menyen gjennom promoteringer og kommersielle samarbeid.

Hvor kom Candy Crush fra?

For eksempel var det en periode slik at spillet Candy Crush dukket opp i startmenyen i Windows 10, og brukere ble såpass irriterte at det ble skrevet guider til hvordan å bli kvitt det ellers nokså populære spillet - slik at det aldri installerte seg igjen.

Microsoft er ikke alene om hverken reklamer eller kommersielle appsamarbeid. I mange Android-telefoner blir du forsynt med hauger av apper du kanskje ikke trenger, og i de aller billigste får du gjerne ren reklame også.

Selv i Apples svært dyre mobiltelefoner forsøker de å selge deg tjenester så som iCloud-abonnement med nettlagring.