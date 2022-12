Toffen slutter i Quart

Raymond Julin

Etter 15 års arbeid for Quart-festivalen har festivalsjef Toffen bestemt seg for å slutte i Quart. Bakgrunnen skal være at Toffen ønsker å etablere en ny festival. Avgjørelsen ble tatt for en uke siden men ble først offentliggjort i kveld.

- Dette kom overraskende på oss, men styret vil først og fremst takke Toffen for innsatsen, og ikke minst det grunnlaget som er lagt for å gjøre Quartfestivalen til Norges største og beste musikkfestival, uttaler styreleder Magne Aasheim Knudsen i en pressemelding.

- Vi står nå overfor en spennende utfordring med å gjøre festivalen enda bedre og nyskapende fremover. Vi har i år lagt bak oss historiens beste Quart, og ser meget optimistisk på å bygge videre på dette, sier daglig leder Helge Josdal.

Quarten har tidligere vært involvert i kontroverser, blant annet med Fuck For Forests stunt på Cumshots quart-konsert i 2004 og økonomisk rot året før, men det er foreløpig ingenting som indikerer at dette er grunnen til at Toffen takker for seg.

Det er enda uvisst hvem som overtar jobben etter Toffen og hvilke følger dette får.