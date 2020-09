Intel slipper «Tiger Lake», lover stor forbedring i grafikkytelse

Intels Tiger Lake-prosessorer kommer i to innpakninger - en for svært små og tynne maskiner og en for litt større. Nytt er blant annet betydelig høyere turbofrekvenser. Intel

Stein Jarle Olsen 3 Sept 2020 10:20

Intel lanserer sine 11.-generasjons Core-prosessorer med kodenavn Tiger Lake. De skal få inntil 20 prosent bedre CPU-ytelse, mens det på grafikkfronten er snakk om inntil doblet ytelse versus fjorårets Ice Lake-prosessorer.

Intel nevner eksempelvis muligheten til å spille spill som Borderlands 3, Far Cry New Dawn og Hitman 2 i 1080p på deres integrerte grafikk for første gang.

Tiger Lake-brikkene er foreløpig ment for tynne og lette bærbare, og kommer i to ulike strømvarianter: En som kjører på mellom 12 og 28 watt, og en som ligger mellom 7 og 15 watt.

Ytelsesforbedringene kommer i hovedsak av en ny prosessteknologi kalt SuperFin som gjør at Intel kan øke klokkefrekvensene betydelig sammenliknet med forrige generasjon. En i7–1065G7 fra 10. generasjon har for eksempel en maksimal turbofrekvens på 3,9 GHz, mens nye 1165-G7 kan nå hele 4,7 GHz. Prosessorene benytter imidlertid fortsatt en 10 nm-prosess, mens konkurrenten AMD har gått over til mer avanserte 7 nm.

Her er den nye porteføljen:

Prosessor Grafikk Kjerner/tråder Grafikk (EU-er) Strøm/varme Grunnfrekvens Maks turbo, én kjerne Maks turbo, alle kjerner i7-1185G7 Iris Xe 4/8 96 12-28 W 3,0 GHz 4,8 GHz 4,3 GHz i7-1165G7 Iris Xe 4/8 96 12-28 W 2,8 GHz 4,7 GHz 4,1 GHz i5-1135G7 Iris Xe 4/8 80 12-28 W 2,4 GHz 4,2 GHz 3,8 GHz i3-1125G4 Intel UHD 4/8 48 12-28 W 2,0 GHz 3,7 GHz 3,3 GHz i3-1115G4 Intel UHD 2/4 48 12-28 W 3,0 GHz 3,0 GHz 3,1 GHz i7-1160G7 Iris Xe 4/8 96 7-15 W 1,2 GHz 4,4 GHz 3,6 GHz i5-1130G7 Iris Xe 4/8 80 7-15 W 1,1 GHz 4,0 GHz 3,4 GHz i3-1120G4 Intel UHD 4/8 48 7-15 W 1,1 GHz 3,5 GHz 3,0 GHz i3-1110G4 Intel UHD 2/4 48 7-15 W 1,8 GHz 3,9 GHz 3,9 GHz

Nytt er også maskinvarestøtte for Dolby Vision, som skal senke batteriforbruket betydelig ved visning av videoer kodet i formatet. Intel hevder selv reduksjonen skal være på 20 prosent, som kan oversettes til en times ekstra strømming av video. Også støtte for videokodeken AV1 er på plass, en kodek som bare vil brukes i større og større grad fremover. Netflix begynte for eksempel å bruke AV1 i videostrømmene til Android tidligere i år.

En rekke produsenter har allerede varslet nye maskiner med Intels Tiger Lake-prosessorer ombord. Dell har eksempelvis sagt at de vil komme med en ny XPS 13 i løpet av september, mens Asus har sluppet en helt ny Zenbook-portefølje.

Intel Evo

Sammen med de nye prosessorene lanserer Intel det de kaller Intel Evo, som i praksis er en omdøping av det de tidligere har kalt Project Athena . Dette er i praksis et sertifiseringsprogram som lar PC-produsenter smykke seg med at de tilfredsstiller kravene til en Intel Evo-PC, som er følgende:

Minst ni timers batteritid i reell bruk (for maskiner med full HD-skjerm)

Rask lading, minst fire timers bruk i løpet av 30 minutter

Konstant responsivitet på batteri

Systemet må våkne fra hvilemodus på maks ett sekund

I tillegg krever Intel støtte for Wi-Fi 6 og Thunderbolt 4-tilkobling. Maskinene må også ha minst 8 GB RAM, 256 GB PCIe/NVME-SSD og selvfølgelig nye Tiger Lake-prosessorer med Iris Xe-grafikk. Maskinene må dessuten være maks 15 millimeter tykke og ha en skjerm på mellom 12 og 15 tommer.

Evo-merkingen kan sammenliknes med Intels tidligere «ultrabook»-varemerke, men til forskjell fra det tidligere Project Athena har Intel nå et fullt markedsføringskonsept klart.

Asus Zenbook S er en ny Intel Evo-sertifisert maskin. Asus

Ny logo og profil

En av maskinene som lanseres som Evo-klar er Asus Zenbook S. Den har en 13,9-tommers skjerm med 3:2-format og 3300 x 2200-oppløsning. Zenbook S veier 1,35 kg og har et stort batteri på 67 wattimer, som skal gi inntil 12 timers batteritid.

Maskinen vil fåes med inntil Core i7-prosessor, 16 GB RAM og inntil 1 TB SSD-lagring. Godt utstyrt på tilkoblingsfronten er den også, med to USB-A-porter, to USB-C-porter, HDMI i full størrelse og minnekortleser for microSD.

Intels nye logovarianter. Intel

Maskinen kommer på markedet senere i år.

Sist lanserer Intel også en ny logo og ikke minst en oppdatert variant av signaturlyden deres - du vet, den femtoners lyden du alltid hører i slutten av reklamer for PC-er med Intel-prosessorer innvendig.

Intel sier den nye lyden vil rulles ut senere i år, men du kan høre en variant helt i slutten av Intels video: