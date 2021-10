Ladetrøbbelet er løst

Oppdatert: Jobber på spreng med løsning. Skal nå være løst.

De to ladeaktørene Recharge og Kople hadde tidligere i dag store driftsproblemer med sine systemer. Nå melder Recharge at problemene skal være nøstet opp i, og at alt skal fungere som normalt.

– Vi kan bekrefte at problemet er løst, og være ladere fungerer nå normal igjen, sier Thorvaldsen til Tek.no

Problemene som nå er ordnet opp i ble oppdaget i dag tidlig.

– Vi ble gjort oppmerksom på feilen rundt klokken 9 i morges. Vi vet dessverre ikke hvor stort omfanget er, eller når det er løst. Men vi vet at feilen ligger hos en av våre systemleverandører. De har nå satt alle sine eksperter på saken, og jobber på spreng med å få løst problemet, melder pressekontakt i Recharge, Elise Thorvaldsen.

Oppdatering klokken 14:51:

– Det kan se ut som våre leverandør har funnet løsningen på problemet, og de aller fleste ladestasjonene nå er tilbake i normal drift. Og vi ser at et stort antall kunder nå får ladet igjen. Et fåtall ladestasjoner er fortsatt påvirket, forklarer Thorvaldsen til Tek.

Klokken: 16:50:

Problemene skal nå være løst, og alt fungerer nå som normalt.

Setter laderne i «åpen modus»

Siden systemene åpenbart ikke fungerer slik de skal, jobbes det også med å få til en nødløsning frem til systemene er oppe og går igjen. Slik at du forhåpentligvis får ladet bilen din.

– Vi jobber nå med å sette alle være lynladere, og de hurtigladerne som kan det, i såkalt åpen modus. I åpen modus vil elbilister kunne lade gratis uten brikke eller app, ved å plugge inn kabelen og trykke start.

Når dette vil skje er heller ikke kjent.

Kople skriver på egne nettsider like før klokken 14 at driftssystemet deres er oppe igjen etter en feil tidligere i dag, men at noen ladere fortsatt ikke er online.

«Vi jobber fortløpende med å få alle tilbake i drift. Flere av laderne som fortsatt er offline kan likevel benyttes; bruk RFID-brikke fra Kople eller våre samarbeidspartnere for å starte ladeøkten», heter det der.

