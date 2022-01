Asus har lansert brettbart nettbrett

... og et nettbrett laget for gaming.

ZenBook 17 Fold kan brukes på en rekke forskjellige måter, og det hører tastatur til.

Nettbrett er kanskje ikke den aller mest sexy produktkategorien, med Apples iPader som nær «standard» for folk flest - og Microsoft Surface for de som trenger en flat laptop. Men nå forsøker Asus å jekke opp moroa med to nye og spennende varianter av slaget på CES. Det ene heter ZenBook 17 Fold og er et stort nettbrett som kan brettes sammen, eller fungere som en laptop.

Det andre er en slags konkurrent til Microsoft Surface, bare med heftig gamingmaskinvare under navnet ROG Flow. Selv om Asus ikke har bekreftet pris om enhetene får vi vite av selskapets nordiske kontor at produktene er på vei hit rundt midten av 2022.

Rask og bøyelig skjerm

ZenBook 17 Fold er basert på en 17-tommers OLED-skjerm, som kan brettes på midten. Den kan foldes sammen som en bok, med et løst tastatur mellom de to «permene». Planen er at tastaturet kan ligge foran en helt utbrettet skjerm, eller ligge på den ene halvdelen av produktet - og da fungere som en slags laptop med skjermareal som en 12-tommer stående igjen.

Oppløsningen som laptop blir i overkant av Full-HD (1920 x 1280), mens den helt utbrettet får såkalt QHD-oppløsning, med 2560 x 1920 piksler. Det skulle være nok piksler her til at den er skarp uansett bruk. Som oppløsningen antyder er det et aspekt på 4:3 - litt uvanlig i dagens ofte «ultra wide» teknologiverden, men vi ser stadig vekk varianter av skjermer, nettbrett og laptoper som prøver seg på denne typen nær kvadratisk aspekt a la eldre TV-skjermer.

Skjermen er forøvrig raskere enn de vanlige 60 hertzene mobiler og nettbrett tidligere hadde, med 90 hertz oppfriskingsrate. Et problem med mange bøyelige skjermer har vært en viss geleeffekt - altså at deler av skjermen flytter seg litt saktere enn andre. Dermed kan tekstlinjer fremstå som skjeve og «dissende» når det skrolles i dem. Som oftest blir slike effekter mer eller mindre borte når ytelsen på skjermen økes forbi 60 hertz.

Samsungs Galaxy Z Fold 3 er det nærmeste vi kommer et brettbart nettbrett i dag - men da snakker vi om en mobil som kan bli 7,6 tommer stor. Selv om den altså såvidt sorterer under «nettbrett» som utbrettet er Asus nye 17-tommer betydelig større.

Asus ZenBook 17 Fold annonse Sjekk prisen

Blir kostbar

I tillegg til det skal dette være en HDR-skjerm, om enn etter en av de lavere HDR-standardene som er tilgjengelig; Vesa Display HDR500 True Black. Som navnet antyder er det 500 nits som er maksimal lysstyrke, mens True Black rett og slett betyr at svart er helt svart - noe som kun er mulig på skjermer der hver piksel har individuelt lys og kan skrus helt av.

Pris har ikke Asus sagt noe konkret om ennå, men de antyder at ZenBook 17 Fold vil bli forholdsvis dyr på grunn av skjermteknologien - sannsynligvis over 20.000 kroner.

At dette blir et påkostet nettbrett ser vi også i andre egenskaper, så som den 1 TB store lagringsplassen, som du ellers må betale dyrt for i andre produkter. Inntil 16 gigabyte RAM og Intel-prosessor avslører også at vi snakker om et en «vanlig PC» i (svært) alternativ utforming her, og ikke et Android- eller Chrome OS-produkt. En USB-C-port med Thunderbolt er det du får av tilkoblinger, ved siden av hodetelefonkontakt.

Det er i grunnen ikke så urimelig beskrivelse av ROG Flow-nettbrettet heller.

Verdens sinteste «Surface»? ROG Flow-serien kommer med heftige i9-prosessorer og RTX-grafikk fra Nvidia.

Et nettbrett for gamerne?

Nettbrett er gjerne ikke gamernes beste venner. Men når det er langt mellom de svinedyre grafikkortene og konsollene rives ut av hyllene i det magre tempoet de ankommer i er det kanskje ikke helt borte å tenke seg gaming på brett - for eksempel Asus’ nye ROG Flow Z13-brett.

Dette brettet er det litt tykkelse på, med sine 1,2 centimeter, men på den plassen har Asus likevel klart å dytte inn imponerende mye. Her er det muligheter for å få en kraftig Intel i9-prosessor med egen grafikkdel i tillegg til en gaming-GPU av typen Nvidia RTX 3050 Ti. Det er kanskje ikke snakk om den mest sjelsettende ytelsen her, fra et «stasjonært» utgangspunkt, men for en liten bærbar skjerm på størrelse med en Microsoft Surface er det kraftig krutt - som kan dra så godt som alle tilgjengelige titler i dag uten at du må dra ned kvaliteten for meget.

Brettet blir også tilgjengelig i varianter med Core i5- og Core i7-prosessorer fra Intel.

Windows-nettbrettet de fleste kanskje har sett - en Microsoft Surface Pro. Disse er utmerkede til å jobbe på og har nærmest satt standarden for svært kompakte fullfunksjons PC-er. Men gaming har ikke vært på listen over styrker.

Skjermen er 13,4 tommer, og langs sidene av brettet får du Thunderbolt-port og USB-C-port i tillegg til USB-A og HDMI. Blir RTX 3050-en for treig kan du koble til en ny dock med ekstern GPU og RTX3080. Løsningen har fått navnet ROG XG Mobile - men den blir naturlig nok ikke fryktelig lett å dra på og er mer slepbar enn bærbar. Den er en relativt tykk plate med en rekke porter og utbrettbar fot.

Hva prisen vil bli er uklart også her, men ROG-produkter havner svært sjelden i billigkurven, og bare nivået på GPU-er og Intel-prosessorer alene tilsier at vi snakker et greit stykke nord om 10.000 kroner - og antakeligvis nærmere 30-tallet hvis vi ser på de heftigste spesifikasjonene.

Maskinen blir tilgjengelig et sted mellom første og andre kvartal her på berget.

Asus ROG Flow Z13 annonse Sjekk prisen