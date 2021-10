Lanserer «verdens raskeste elbillader»

Kan lade fire biler samtidig.

ABBs nye Terra 360-lader kan lade med inntil 360 kilowatt.

ABB har lansert en ny lynlader for elbil som kan tilby strøm med en effekt på inntil 360 kilowatt. Selskapet sier selv at det er verdens raskeste elbillader.

360 kilowatt er strengt tatt ingen voldsom forbedring over de raskeste laderne i dag, som stort sett klarer 350 kilowatt. Disse finner du for eksempel hos Ionity, som også har ladere fra ABB.

Fire biler i gangen

Kanskje viktigere er at laderen er den første som kan lade inntil fire biler samtidig, selv om det selvfølgelig vil kreve et ganske spesifikt oppsett på ladestasjonen for å få plass til fire biler rundt ladeboksen. Dagens hurtig- og lynladere er enten i stand til å lade én eller to biler av gangen.

Terra 360, som laderen heter, vil fordele effekten dynamisk til bilene, slik at en bil som ikke kan lade med mer enn 50 kilowatt ikke vil ta opp mer enn 50 kilowatt, eksempelvis.

ABB hevder at laderen er kapabel til å fullade «enhver» elbil i løpet av 15 minutter, som selvfølgelig er en sannhet med visse modifikasjoner, all den tid det ikke finnes noen elbiler i dag som er i stand til å nyttegjøre seg de fulle 360 kilowattene.

Kommer i år

Det nærmeste vi foreløpig kommer er tvillingene Audi e-tron GT og Porsche Taycan, som kan lade med inntil 270 kilowatt. Porsche har imidlertid lovet at Taycan på et tidspunkt skal få økt dette til 350 kilowatt.

Deretter følger Teslas Model 3 og Y, som begge kan lade med inntil 250 kilowatt på Teslas superladere. Hyundais Ioniq 5 og Kias kommende EV6 er begge bygget på E-GMP-plattformen, som åpner for en ladeeffekt på noe i overkant av 220 kilowatt. Disse lader fra 10 til 80 prosent på cirka 18 minutter.

Terra 360-laderne blir tilgjengelig for ladeoperatører i Europa i år, ifølge ABB, og for operatører i USA, Sør-Amerika og Asia i 2022.

