Med «Dirigera» vil Ikea styre smarthjemmet ditt

Skal snakke med andres smartdingser og har ny design.

Ikeas Dirigera.

Anders Brattensborg Smedsrud

Som ventet har Ikea annonsert en ny «hub» for smarthjemproduktene sine. Den heter «Dirigera» og skal erstatte dagens «Trådfri»-hub når den blir tilgjengelig i oktober.

Den nye Dirigera-huben blir kraftigere enn den gamle. Det skal blant annet sørge for at den blir i stand til å holde kontroll over flere produkter samt støtte flere type enheter.

Dirigera er omtrent halvparten så tykk som dagens Trådfri-hub. Den skal få strøm via en USB-C-adapter og har også inngang for kablet nettverk i tillegg til 2.4-og 5 GHz-WiFi, der sistnevnte skal aktiveres en gang etter selve lanseringen.

Kan snakke med andres smartprodukter

Den nye Dirigera-huben vil støtte den mye omtalte Matter-standarden som flere store smarthjemaktører, inkludert Ikea, har samarbeidet om å utvikle. Matter er viktig fordi den lar produkter snakke med hverandre uavhengig av produsent og plattform, og åpner dermed for at du ikke trenger flere ulike huber eller apper for å styre smarthjemmet ditt.

I tillegg til Ikea er Apple, Amazon, Google, Samsung og Signify – som står bak Philips Hue-systemet – blant selskapene som jobber med Matter-støtte for sine fremtidige produkter. Over 50 Matter-sertifiserte produkter er under utvikling.

Matter-standarden skal være klar i høst, forhåpentligvis i tide til Dirigera lanseres. Dirigera støtter også den relativt utbredte Zigbee 3.0-standarden, som også sørger for knirkefri styring av produkter på tvers av ulike produsenter.

Ikea opplyser at dagens smarthjemprodukter vil fortsette å fungere sammen med Trådfri-huben og dagens smartapp. Alle dagens smartprodukter fra Ikea vil også fungere med den kommende Dirigera-huben.

Dirigera sammen med Ikeas nye app og en «smartknapp».

Ny smartapp: Skal bli lettere å bruke

Dirigera får følge av en ny versjon av Ikeas smartapp, som alle smarthjemdingsene kan styres gjennom. Ikea skriver at den nye appen skal være mer brukervennlig og at den skal gjøre det lettere å kontrollere de ulike dingsene i smarthuset ditt.

– Et av fokusområdene våre har også vært å styrke og forenkle «onboarding»-prosessen når du kobler nye smarte produkter til smarthjemmet. Vi har i tillegg lagt til personaliseringsalternativer, for eksempel så du kan lage ulike scener med forhåndsinnstilte funksjoner for forskjellige aktiviteter og øyeblikk, uttaler Ikeas Rebecca Töreman i en pressemelding.

Den nye appen blir kun tilgjengelig for de som har en Dirigera-hub.

