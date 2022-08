Dodge vil lage en helelektrisk muskelbil

Skal bruke teknologi for å gi den klassiske kjørefølelsen.

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Dodge Charger er en av disse ikoniske «muskelbilene» de fleste av oss kjenner fra amerikansk populærkultur – og kanskje spesielt gjennom film- og TV-produksjon fra den andre siden av dammen.

Men slike klassiske bensinslukere har også sine ulemper, og én av dem er at de nettopp er litt tunge på det fossile drivstofforbruket. Derfor ser nå Dodge på muligheten til å videreføre den klassiske Chargeren i en mer moderne og ikke minst mer elektrisk form – som potensielt kan spare både miljøet og lommeboken.

Resultatet er et helelektrisk konsept som går under navnet Dodge Charger Daytona SRT «Banshee» – og det vi ser i denne artikkelen er de første glimtene av doningen.

Som typisk for konseptbiler er det vanskelig å si noe om i hvilken grad produktet vil ligne på det vi ser her når det ruller av samlebåndet. For så vidt kan vi heller ikke være sikre på at dette konseptet ender opp med å bli produsert i det hele tatt.

Fart i markedet

Men det er en flere ting som tyder på at Dodge ikke bare leker med tanken på en elektrisk bil basert på en klassisk design. For det første har sjefen sagt at de vil fase ut produksjonen av både Charger og Challenger i løpet av 2024. Og for det andre har Dodge også satt 2024 som årstallet for å stå klare med en ny helelektrisk bil.

Et tredje punkt er at det amerikanske publikum nå for alvor har fått øynene opp for elbiler – takket være både høyere bensinpriser og elektriske pickuper. Og da tenker vel Dodge at markedet snart er modent for elektriske muskelbiler også.

Men hva med kjøreopplevelsen, tenker du kanskje. Og hva med lyden? Det er jo slik at de fleste forventer at biler av dette kaliberet skal lage litt støy, og den jevne akselerasjonen som kommer med elektriske motorer vil kanskje føles for sivilisert for en del av kundegruppen.

Tar teknologien til hjelp

Derfor skal denne kjerra være utstyrt med elektronikk som om ikke annet skal hjelpe på følelsen av å kjøre en klassisk muskelbil. Dette inkluderer «eRupt Transmission» der akselerasjonen går i rykk og napp som med manuelle gir, samt «Fratzonic Chambered Exhaust» – som er et lydanlegg og ikke et eksosanlegg.

«R-vingen» i front skal løse problemet med aerodynamikk kontra stil.

Dette skal kunne gi fra seg opp mot 126 desibel med «motorlyd» (selv om EU-regler muligens vil tone dette noe ned dersom bilen skulle finne veien over Atlanterhavet).

Ellers hevder Dodge at «R-vingen» i front sørger for at bilen beholder sitt relativt kraftige utseende, samtidig som det ikke ofres for mye når det gjelder god aerodynamikk.

Av faktiske spesifikasjoner er det på den annen side lite å hente. Vi får vite at doningen skal drives av Dodges nye 800 volts «Banshee» driftssystem, men utenom dette er det i skrivende stund absolutt mest fokus på potensiell design.

