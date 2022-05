Google vil la deg se video i bilen

Flere store oppdateringer på vei til Android Auto.

Googles I/O-konferanse pågår denne uken, og blant nyhetene er en som kanskje er etterlengtet for mange; Android Auto skal oppdateres. Det gjelder både den du kobler til med telefonen din som utgangspunkt, og den som er bygget inn i biler fra før - som du kan finne i eksempelvis Volvo og Polestars biler.

Android Auto skal nå støtte flere skjermaspekter, slik at innholdet ser bedre ut på alle mulige skjermer. Vi snakker altså om skjermer med ulike høyde- og bredde-forhold, der noen kan være ekstra brede, mens andre er høye og smale.

I enkelte biler i dag er skjermen «for bred» for Android-funksjonene, og fyller på med bilens egne menyer ved siden av, mens Apple CarPlay ikke gjør det samme. Det kan det bli slutt på.

For biler med innebygget Android-opplevelse lover Google også at videoavspilling og casting er på vei. En egen nettleser skal det også bli råd med.

Ingen konkret dato

I bloggposten sin kommer dessverre ikke Google med noen konkrete tidfestinger for når oppdateringene skal skje. De sier kun at brukerne bør holde utkikk etter endringene de kommende månedene, og at oppdateringen skjer i løpet av sommeren.

Blant disse endringene er også et nytt grensesnitt basert på elementer, der flere funksjoner kan være oppe samtidig. I støtten for nye skjermstørrelser og -utforminger ligger det og at disse elementene kan stokkes ulikt i forskjellige biler.

Forsiktige oppdateringer

Med mindre du har en Tesla er det i stor grad Apple og Google som konkurrerer om underholdningsanlegget i bilen din. Bilprodusenter flest støtter begge deler - Apple CarPlay og Android Auto. Enkelte biler har støtte for trådløse varianter av disse systemene som altså erstatter de innebygde menyene for underholdning og navigering på bilskjermen.

Begge systemene brukte nokså lang tid på å komme til Norge, men har de siste årene vært tilgjengelige. Men endringer og oppdateringer av de to systemene har gått nokså forsiktig frem, med åpningen for tredjeparts karttjenester i Apples mer nedlåste økosystem som den kanskje mest nevneverdige.

At Google nå øker støtten for skjermtyper og aspekter betyr ikke nødvendigvis at din skjerm blir bedre støttet, siden det også kan avhenge av programvaren i din spesifikke bil. Men har du en bil som ikke bruker hele skjermen til å vise frem Google-menyene er det altså ekstra god grunn til å følge med i tiden som kommer.