OnePlus har lansert Nord 2

Heftig kamera i rimelig mobil?

OnePlus

Finn Jarle Kvalheim 22 Juli 2021 16:00

Etter en liten rekke påståtte oppfølgere til fjorårets OnePlus Nord har selskapet lansert en telefon som er det i navnet også. Nord 2 likner heller ikke på Nord N10 , N100 eller CE . I likhet med originalen har den designmessig mye til felles med flaggskipmobilene.

På baksiden har den den rektangulære kamerahumpen fra OnePlus 9-serien , og den fås dessuten i en blågrønn neonvariant, ved siden av en litt mer sedat grå utgave. Kamerahumpen er i seg selv spesiell - her skal én av bildebrikkene fra nevnte OnePlus 9 ha flyttet inn.

Rett nok skal det være snakk om brikken som brukes i vidvinkelkameraet i OnePlus 9 som tar seg av hovedkameraet i Nord 2. Og uten all Hasselblad-merkingen fra de dyrere variantene.

Spesifikasjoner: OnePlus Nord 2 Pris: 4500 kroner for 8/128GB (5300 for 12/256-utgaven) Størrelse Dimensjoner: 15,89 x 7,32 x 0,825 centimeter Vekt: 189 gram Skjerm: 6,43 tommer, 2400 x 1080 piksler, OLED, 90 Hz Maskinvare Prosessor: MediaTek Dimensity 1200-AI RAM og lagring: 6/8/12 GB RAM, 128 eller 256 GB lagring, UFS3.1 Kamera Hovedkamera: 50 MP, f/1.88, OIS, PDAF Ultravidvinkel: 8 MP, f/2.25 2 Mpx Svart hvitt-kamera Frontkamera: 32 MP, f/2.45 Annet Batteristørrelse: 4500 mAh Lading: 65 watt hurtiglader medfølger, trådløs lading/trådløs vennelading Stereohøyttalere. Ikke vanntett.

Skjerm som før

Mye er imidlertid også omtrent slik det har vært i Nord-land. Skjermstørrelsen er omtrent som før; en OLED-skjerm på 6,43 tommer. Den er like rask også, med 90 hertz oppdatering. Det betyr et roligere bilde med raskere oppfattede bevegelser - bra for slitne øyer ved lang tids bruk, og bra for reaksjonsevnen om man spiller.

Som før er det et frontkamera trykket inn bak et kikkhull i skjermen. Nytt for årets Nord 2 er at den får stereohøyttalere bygget inn i telefonen, og OnePlus skryter og av at den skal ha «Haptics 2.0» - de har altså gjort noe også med vibrasjonsmotoren inni.

En ting som ikke er med er HDR-støtte. Skjermen har støtte for utvidet fargerom og en funksjon OnePlus kaller AI Color Boost, men ingen av de vanlige HDR-standardene, med HDR10(+) som det vanligste, er nevnt i informasjonen vi har fått.

annonse OnePlus Nord 2 128/8 GB Sjekk prisen

Skal jakte på flaggskipene

Produsenten presenterer dette som en flaggskipdödare, men det er et par flaggskipfunksjoner som er utelatt her. Trådløs lading, som er i begge de to OnePlus 9-utgavene, har måttet vike. Og det samme har vanntetting, som strengt tatt kun er i aller dyreste OnePlus-modell uansett. Lynende rask 65-watts lading med kabel er likevel inkludert, og det samme er deksel, slik OnePlus har tradisjon for.

På listen over toppmodellting Nord 2 skrytes på er imidlertid det som skal være en ekstremt kompetent nattmodus for hovedkameraet. Ellers skal Nord 2 også være egnet for gaming - hevdes det - en egenskap de andre Nord-modellene foruten den første har stilt ganske svakt i.

5G er naturligvis også på plass, slik det har vært i samtlige OnePlus-modeller siste halvannet år.

OnePlus med tilpasset prosessor

Det kan bli ganske spennende å se hvordan Nord 2 yter. Originalen klarte å gi «toppmodellfølelsen», med kjappe og smidige menyer og en reaksjonsevne utenom det vannlige for sin prisklasse. Det er kanskje her skoen har trykket mest for mellommodellene som har delt Nord-navnet siden.

Nord 2 drives av noe såpass uvanlig som en MediaTek-prosessor. Slike ser vi sjelden i modeller på vei mot norske butikker, men denne skal være litt spesiell. Det er en spesialtilpasset prosessor for denne telefonen, et samarbeid mellom MediaTek og OnePlus, der sistnevnte normalt ikke har noen egne bein i prosessorutvikling.

Om dette er begynnelsen på et større fokus på utvikling av maskinvare til telefonene sine fra OnePlus vites ikke. Per i dag er det slik at noen få store mobilprodusenter utvikler sine egne prosessorer - Samsung, Apple og Huawei - mens resten som regel kjøper standardvare - for modeller i Europa og USA kommer disse ofte fra Qualcomm.

Les også OnePlus 9: Den beste toppmodellen krone for krone

Foreløpig kun de to største

Oppmerksomme øyne kan ha lagt merke til at de norske prisene starter på modellen med 128 gigabyte lagring og 8 gigabyte RAM. OnePlus pleier ofte å hoppe over den aller enkleste modellen når de slipper telefoner i Norge, så prisene våre starter ofte et sted midt i stigen.

Dermed er de 4500 kronene du må ut med for en variant med 8 gigabyte RAM antakeligvis noen hundrelapper mer enn du kan slippe unna med om du følger med på den aller enkleste utgaven med 6 gigabyte. Typisk dukker resten av utvalget opp etter hvert.

Salget av telefonene starter den 28. juli. Det mest spennende er om de da kan leve opp til lovnadene om å være alt man trenger fra et flaggskip, eller om brukeropplevelsen vil være vesentlig tregere, slik den er i akk så mange rimeligere mobiler.