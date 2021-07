Japanske forskere satte ny hastighetsrekord på internett

Forskere ved japanske NICT klarte å sende 319 terabit i sekundet over en (simulert) distanse på over 3000 kilometer. Shutterstock

Stein Jarle Olsen 19 Juli 2021 14:46

319 terabit i sekundet. Slik låter den nye hastighetsrekorden på internett, satt av forskere ved Japans nasjonale institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi NICT.

Hastigheten er nesten dobbelt av den forrige rekorden, som var på 178 terabit i sekundet og ble satt for rundt ett år siden.

For å få til den voldsomme båndbredden brukte forskerne en eksperimentell type fiberoptisk kabel med fire kjerner. Det skriver Motherboard .

Standardbredde på kablene

NICT-forskerne påpeker imidlertid at siden den ytre diameteren på fiber og glasskledning er standard 125 mikrometer, egner den seg godt til bruk sammen med eksisterende utstyr.

Testen foregikk riktignok kun i lab, med kabel kveilet opp for å simulere en overføringsavstand på 3001 kilometer. Dataene kom frem uten noen degradering av hastighet eller signalstyrke.

Det skal sies at det er demonstrert betydelig høyere hastigheter enn dette tidligere over kortere distanser - NICT selv har eksempelvis vist frem 610 terabit/sek over en distanse på 54 kilometer, men dette er første gang slike hastigheter er vist frem over så lange avstander.

For å få til rekordhastigheten brukte forskerne en 552-kanals kamlaser, og de tilføyde også små mengder av sjeldne jordmetaller som erbium og thulium til kablene.

Ser forbi 5G

Jordmetallene gjør naturligvis at slike kabler ikke blir billige, så forskerne ser i hovedsak for seg at teknologien kan brukes til å flytte store mengder data raskt over lange avstander heller enn til vanlig hverdagslig internettbruk. Likevel tror forskerne at utviklingen vil kunne gi hastighetsøkning i eksisterende systemer.

– Forbi 5G ventes en eksplosiv vekst fra nye datatjenester, og det er derfor essensielt å vise hvordan nye fibre kan møte denne etterspørselen. Vi håper derfor at dette resultatet kan hjelpe frem realiseringen av nye kommunikasjonssystemer som kan støtte de nye båndbreddesultne tjenestene, skriver forskerne i en melding .

Dagens enkeltkjernede fiberoptiske kabler anslås å ha en hastighetsbegrensning på rundt 100 terabit i sekundet om man bruker de vanlige C- og L-båndene, og mellom 200 og 300 terabit om man bruker flere bånd, ifølge NICT-forskerne. Det må naturligvis også nevnes at fiberoptiske kabler gjerne graves ned i bunter, ikke én og én.