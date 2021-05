Nye Chrome gjør det superlett å holde nettkontoene dine sikre

Skal la deg bytte usikre passord rett fra nettleseren.

Anders Brattensborg Smedsrud 20 Mai 2021 09:39

I forbindelse med sin egen utviklerkonferanse, kalt «I/O», fortalte Google at de jobber med en ny funksjon som skal styrke sikkerheten i Chrome-nettleseren deres kraftig.

Sikkert greit, med tanke på at Chrome er verdens desidert mest bruke nettleser både på mobil og datamaskin, langt foran konkurrenter som Microsofts Edge- og Apples Safari-nettleser.

Den nye funksjonen skal ikke bare oppdage om noen av passordene dine har blitt kompromittert, men la deg endre dem rett fra nettleseren.

Varsler deg om usikre passord

Om et eller flere av passordenen dine har kommet på avveie, for eksempel etter innbrudd på serverne til nettsteder, butikker og e-posttjenester du har brukt, skal du få beskjed rett fra nettleserens innebygde passordhåndterer.

Det skal holde å åpne Chrome for å se om passordene dine er like sikre i dag som de var i går. Alt som kreves er at du bruker en Google-konto og synkroniserer den mot nettleseren, en sammenkobling de fleste setter opp første gang de bruker Chrome uansett.

Slik ser det ut når Chrome på mobil oppdager at du har et usikkert passord på Twitter, og du endrer og oppdaterer det rett fra nettleseren. Google.

Endre passord rett i nettleseren

Chrome er ikke alene om å tilby varsling for passord som har kommet på avveie i nettleseren. Apple lanserte samme mulighet for sin Safari i fjor. Det som gjør Chrome sin løsning så unik er likevel at usikre passord kan endres rett fra en egen meny i nettleseren.

Det betyr at du vil slippe å logge inn på nettsidene der du har brukt et kompromittert passord for å lete opp hvor «endre passord»-funksjonen deres er plassert. Du sparer altså både frustrasjon og tid, noe som er greit om du nettopp har fått beskjed om at kontoen din er usikker.

Det nye passordet endres heller direkte i Chromes passordhåndterer, som dessuten vil foreslå et sikkert passord og huske det for deg til neste gang om du ønsker det.

Google skriver at passordfunksjonen drives av en kunstig intelligens ved navn Duplex, som skal bidra til høyere sikkerhet.

Det er usikkert akkurat hvordan Google får til å endre passordet ditt på andre nettsider direkte i nettleseren, og om dette fungerer på alle nettsider.

Sjekk passordene dine i dag

Allerede i dag kan alle som bruker Chrome sjekke at passordene de bruker er sikre ved å kjøre Googles «passordsjekk» manuelt fra nettleseren.

Om du ikke bruker Chrome, er nettstedet «Have I Been Pwned» en nyttig tjeneste. Her skriver du bare inn e-postadressen din, og får så beskjed dersom kontoer som er assosiert med den har fått detaljer lekket de siste årene.