Nespressos nye maskin lar deg endelig brygge mer enn én kopp kaffe

Men billig er det fortsatt ikke.

Nespressos nye Vertuo Next får en ny kapseltype som lar deg brygge en drøy halvliter i gangen. Nespresso

Stein Jarle Olsen 30 Sept 2020 16:11

Nespresso beveget seg i 2018 over fra å bare lage bittesmå kaffekopper til å lage større kopper som minner mer om hva vi nordmenn gjerne drikker til vanlig. Nå tar de dette enda lenger.

Med nye Vertuo Next blir det nemlig mulig å brygge «kanner» med kaffe, skjønt; Nespressos definisjon av en kanne er bare en drøy halvliter, nærmere bestemt 535 milliliter.

Selve maskinen ble lansert i begynnelsen av september, men den nye kapselen som kreves for å brygge «kanner» med kaffe ikke lanseres før nå.

Ny kapsel

Og om du synes Nespresso-kapslene var dyre fra før, blir det ikke spesielt mye bedre med Carafe-kapselen du trenger til kannebrygging. 10 kroner stykket, koster den.

Noe billigere enn tre-fire av de vanlige kapslene for enkeltkopper, men fortsatt betydelig dyrere enn vanlig filterkaffe, i alle fall av typen du ikke må på kaffebar for å få tak i. En tommelfingerregel er gjerne 60 gram kaffe per liter vann, og en vanlig kvartkilospose til rundt 30 kroner holder dermed til drøyt fire liter kaffe - eller cirka fire kroner for en mengde tilsvarende Nespressos «kanne».

Vertuo Next-maskinen vil kunne brygge kaffe i en rekke ulike størrelser: 40, 80, 150, 230, 414 og altså 535 milliliter. Vertuo-kapslene varierer i pris fra 4,59 kroner til 7,59 kroner per kopp, og så kommer altså kannekapselen til en tier på toppen.

De ulike kapslene er utstyrt med strekkoder som maskinen kan lese og bruke til å avgjøre vannmengde, trykk og temperatur. Flere ulike kapselvarianter til kanne vil også komme etter hvert, melder Nespresso.

Nespresso har naturligvis laget en egen karaffel til den nye kaffemengden. Den koster 419 kroner. Nespresso

Kaffetraktertest kommer

Vertuo Next kommer i tre ulike varianter. Vertuo Next starter på 1.699 kroner, Vertuo Next Premium 2.099 kroner og Vertuo Next Deluxe på 2.299 kroner, ifølge Nespresso, men vi ser dem allerede et par hundrelapper lavere på nett.

Om ikke Nespresso-konseptet passer for deg, kan det kanskje også være greit å vite at vi planlegger en test av avanserte kaffetraktere i tiden fremover. Heng med!