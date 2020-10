Nå skal Photoshop kunne merke manipulerte bilder

Illustrasjonsbilde. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Mats Arntzen 21 Okt 2020 19:15

Det er ikke alltid lett å identifisere hvilke bilder som er tuklet med eller ikke. Det har Adobe, selskapet bak Photoshop, ytret at de ønsker å gjøre noe med.

I et dokument på Adobes egne nettsider har de tidligere omtalt en teknologi som skal kunne vannmerke redigerte bilder.

Nå er den altså her - i en betaversjon av Photoshop, ifølge The Verge . Content Authenticity Initiative (CAI) skal gjennom metadata kunne vise hvem som har opprettet bildet, når det ble opprettet, hvordan det ble laget og hvilke verktøy som er brukt.

I en demonstrasjonsvideo viser Adobe hvordan systemet med enkle tastetrykk kan vise hvordan bildet har blitt endret fra originalen.

Enklere å spore

Dermed kan det enkelt spores tilbake de de opprinnelige kildene.

Andre endringer som er gjort med bildene, og når og hvor bildene ble tatt, vil også lagres som etiketter i bildeinformasjonen.

Systemet kan i tillegg til å kreditere fotografer som ellers ikke ville fått noen anerkjennelse også gjøre det enklere for sosiale medier som Facebook og Twitter å gjenkjenne bilder bedre.

Samtidig krever teknologien at brukeren velger å utstyre bildene med Adobes digitale «vannmerke», så den er ikke egnet til å «kjenne» igjen et manipulert bilde om ikke skaperen har valgt det, for eksempel.

Hvor effektivt det blir handler dermed om hvor mange som velger å ta teknologien i bruk, men Adobe har i alle fall nevnt store partnere som Microsoft, Twitter og New York Times.

Teknologien skal foreløpig testes ut på noen Creative Cloud-brukere, og så rulles ut bredere på sikt.