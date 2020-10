Western Digital slipper nye lagringsløsninger for spillere

Inkludert et PCIe-kort med RAID og en dokkingstasjon.

WD_Black AN1500 i aksjon. Western Digital

Vegar Jansen 9 Okt 2020 09:20

Western Digital er som kjent en av verdens største produsenter av harddisker og SSD-er, altså lagringsdisker basert på minneteknologi, og nå selskapet nettopp avduket en trio av nye produkter rettet mot gamere og andre folk som har behov for mer lagringsplass.

De tre nyvinningene seiler alle under selskapets WD_Black-paraply, som tradisjonelt inkluderer Western Digitals heftigste produkter rettet mot privatmarkedet.

Og denne gangen er det nyvinningen WD_Black SN850 NVMe SSD som så avgjort byr på de heftigste hastighetene. Dette skal være selskapets første NVMe SSD basert på PCIe 4.0, noe som i teorien betyr at den kan stappes rett i en PlayStation 5 for å utvide dennes lagringsplass – men det fordrer at Sony først godkjenner den for slik bruk.

Uansett, denne SSD-en skal komme i kapasiteter på 500 GB, 1 TB og 2 TB, og Western Digital lister en lese- og skrivehastighet på anstendige 7000 MB/s og 5300 MB/s for terabyteutgaven.

I tillegg til å komme i en vanlig «naken» versjon som vil passe de fleste hovedkort, skal den etter hvert også bli å få i en utgave med kjøleribbe og RGB-belysning.

Den konvensjonelle M.2-SSD-en skal etter planen være å finne i butikkene allerede mot slutten av oktober måned, mens kjøleribbe-utgaven først kommer til neste år.

SSD som tilleggskort

Den andre nyheten har fått navnet WD_Black AN1500 og er en SSD formet som et vanlig PCIe-tilleggskort – noe som var mer vanlig i «gamle dager» da hovedkort gjerne manglet egnede tilkoblingsmuligheter.

AN1500 er basert på PCIe 3.0-teknologien som nok er mest utbredt i dag, og er ifølge Western Digital en av de kjappeste Gen 3-løsninger på markedet. Takket være et internt RAID 0-oppsett skal SSD-en kunne levere lesehastigheter opptil 6500 MB/s og skrivehastigheter på opptil 4100 MB/s.

SSD-kortet kommer i kapasiteter fra én til fire terabyte og skal omtrent være i butikkene allerede.

Ekstern lagring og dokking

Den siste nyvinningen heter WD_Black D50 Game Dock og er en ekstern løsning for Thunderbolt 3. I tillegg til å by på én terabyte med SSD-lagring, kan den som navnet hinter til også brukes som en dokkingstasjon – kjekt når du kjapt og enkelt vil koble en kraftig bærbar til et skikkelig gamingoppsett.

Løsningen skal også komme som en ren dokkingstasjon uten lagringsmuligheter for de som har nok av plass internt.

Akkurat når D50 Game Dock skal bli tilgjengelig har vi ikke fått med oss, men den skal visstnok allerede kunne forhåndbestilles.