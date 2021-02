Netflix oppgraderer lyden på mobil

Ny kodek skal gjøre det lettere å høre dialog, blant annet.

Android-telefoner med Android 9 eller nyere får nyte godt av en ny lydkodek på Netflix. Den skal blant annet gjøre det lettere å høre innholdet når det er støyete rundt deg. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Stein Jarle Olsen 27 Jan 2021 08:03

Om du ser mye på Netflix på mobilen, vil du snart kunne merke at lyden har blitt bedre. Netflix varsler nemlig at de oppgraderer Android-versjonen av appen sin med støtte for såkalt xHE-AAC-lyd (Extended High Efficiency-AAC with MPEG-D DRC).

Den erstatter dagens HE-AAC, og innebærer blant annet at Netflix kan pakke inn mer informasjon om ulike aspekter av lydsporet, som for eksempel hvor høyt volum det er på dialogen i en film eller serieepisode. En actionfilm, en dokumentar og et konsertopptak har gjerne dette på høyst ulike nivåer, og xHE-AAC gjør at Netflix i større grad vil være i stand til å spille dialogen på samme volumnivå mellom ulikt innhold.

Lettere å høre dialog

Målet er at du skal kunne sette volumet på et nivå som er komfortabelt og aldri måtte endre det, skriver Netflix i et blogginnlegg . I tillegg gir det nye formatet mulighet til å komprimere det såkalte dynamiske omfanget i et lydspor, altså forskjellen mellom den høyeste og den laveste lyden, når høyttalerne ikke er i stand til å gjengi det fulle omfanget - som jo gjerne vil være tilfelle med små mobilhøyttalere eller billige ørepropper.

Hvis det er bråkete rundt deg vil Netflix-appen kunne justere opp de laveste lydene til et hørbart nivå, mens nivået på de høyeste lydene reduseres, slik at du kan skru opp volumet uten at det blir skjærende eller plagsomt. Dialogen holdes på samme nivå, og i sum skal dette gjøre at du i mye større grad skal være i stand til å høre de ulike delene av et lydspor uten at lyden må skrus helt opp til maks.

I eksempelet til venstre er dialogen allerede normalisert mellom ulike typer innhold, men bakgrunnsstøyen gjør at man ikke er i stand til å høre de laveste lydene i lydsporet. Til venstre er disse justert opp til et hørbart nivå ved hjelp av såkalt DRC - Dynamic Range Control. Netflix/montasje

Adaptiv bitrate også på lyd

xHE-AAC bringer også med seg støtte for såkalt adaptiv bitrate i lydsporet, altså at lydsporet hele tiden tilpasses den tilgjengelige båndbredden. Dette ble tilgjengelig for TV-er i 2019, men har ikke vært støttet på mobil før nå, blant annet takket være begrensninger i kodeken. Netflix hevder xHE-AAC gir mulighet for «lyd i studiokvalitet» når båndbredden er tilgjengelig, og reduserer kvaliteten slik at innlastingspauser blir holdt til et minimum når det er behov for det. Den minste bitraten tilgjengelig i kodeken er skarve 12 kbit/sek.

Netflix hevder selv at den nye kodeken i egne tester både har redusert antallet volumendringer blant brukerne og ikke minst redusert antall brukere som bytter fra mobilens innebygde høyttaler til ørepropper eller hodetelefoner. Android er altså først ut (du må ha Android 9 eller nyere), men Netflix sier at de forventer å utvide til andre plattformer som støtter kodeken etter hvert.

Både iOS, MacOS og Windows støtter xHE-AAC, så det er sannsynligvis ikke veldig langt unna.