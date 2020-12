Ekspertenes spådommer: Julegavene du kanskje finner under treet i år

NB! Spoileradvarsel.

Jaja, barn! Hvem vil ha AirPods Pro til jul? Niklas Plikk, Tek.no

Vegar Jansen 24 Des 2020 06:00

Jo, jula kom faktisk i år også. Virus og smitteverntiltak har ikke stoppet folk flest fra å handle inn vått og tørt til høytiden, og den gjengse familie har dessuten klart å stable en liten haug med pakker under treet.

Vi her i redaksjonen har naturlig nok en forkjærlighet for de harde pakkene. Ikke sånn sett at vi klager på et par gode sokker eller hjemmestrikka votter – det kan fort ligge langt mer omtanke i gode plagg enn i elektroniske kretser fra Kina.

Men vi har nå engang en forkjærlighet for dingser og ting som går på strøm, så du får ha oss unnskyldt at det blir lite fokus på noe annet i resten av denne artikkelen.

Vi vet dessuten godt at vi ikke er de eneste som ønsker oss elektronikk til jul. Ifølge en undersøkelse gjort av Stiftelsen Elektronikkbransjen – som riktignok også liker elektroniske dingser – har 25 prosent av nordmenn forbrukerelektronikk øverst på ønskelista til jul.

Småpakker på samlebåndet. Posten har fått nok å gjøre i år. Birger Morken / Posten Norge AS

Hvis vedkommende er mann, og spesielt en yngre utgave sådan, øker også ønsket om elektronikk fra nissen.

Fra Elkjøp Norge får vi dessuten vite at nordmenn ikke har begrenset seg i år. Vi får kanskje si tvert i mot. I perioden 1. november til 12. desember melder butikkjeden om en vekst på hele 45 prosent mot samme periode i fjor.

Hva er i pakkene?

Tidligere var det kun julenissen og giveren som kunne vite sikkert hva som befant seg under treet. Men nå som stadig flere prisbevisste forbrukere handler og/eller orienterer seg på nettet, finnes det også store mengder data som forteller mye om hva folk flest er ute etter.

På den måten går det an å si en del om hva folk får til jul også.

Riktignok kan ingen med absolutt sikkerhet si hva som befinner seg i pakkene tiltenkt akkurat deg, men det er mulig å si noe om hva som statistisk sett bør dukke opp ganske ofte under gaveoppakkingen.

Men for dette trenger vi hjelp av de som sitter med mer data enn oss, og blant disse finner vi prissammenligningstjenestene.

Spillkonsoller, ørepropper og støvsugere

Det «alle» egentlig vil ha: PlayStation 5. Niklas Plikk, Tek.no

Det som topper listene hos de to prissammenligningstjenestene vi har spurt, nemlig Prisguiden og Prisjakt, er hva som kanskje også er årets mest ettertraktede produkt: Sony PlayStation 5 .

Problemet? Det har vært nær umulig å få tak i et eksemplar av konsollen, med mindre man har lyst til å betale overpris på bruktmarkedet.

Konkurrenten Xbox Series X fra Microsoft har i stor grad lidd samme skjebne.

Så selv om begge disse nye konsollene ble sluppet i god tid før jul, vil ingen av dem kunne betraktes som «julegavevinnere». Det vil ganske enkelt ikke være spesielt mange av dem under trærne fordi relativt få eksemplarer har funnet veien ut på det norske markedet.

Skulle det være en spillkonsoll å få, er det nok langt større sjanse for at det er en Nintendo Switch . Denne har for øvrig vært populær på søkelistene før jul i noen år nå.

Apple AirPods – de blir stadig flere. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det samme er tilfelle for Apples ørepropper. Spesielt AirPods , men også de nyere og heftigere AirPods Pro .

En annen kategori som rangerer høyt er robotstøvsugere, og da spesielt fra Roborock. S6 MaxV fikk også et «best i test»-stempel fra oss, mens Roborock S5 Max er mye robotstøvsuger for pengene.

Spill... og grafikkort?

Å gi bort støvsugere eller spillkonsoller til tusenvis av kroner er i overkant for mange. Da er det kanskje like greit at hverken den nye PlayStationen eller den nye Xboxen er å få fatt i – så kan man heller gi et spill til den gamle konsollen. Av populære titler har vi da spesielt FIFA 21 og Assassin’s Creed Valhalla.

Har du PC? Da vet vi at Cyberpunk 2077 er innmari populært.

Nintendo Switch er stadig populær. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

For Nintendo Switch snakker vi nok heller om Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. eller Mario Kart Live Home Curcuit. Får du en Switch-tittel av kjæresten, er det en mulighet for at det er det «treningsspillet» Ring Fit Adventure, som i hvert fall skal ligge øverst på Prisjakts liste.

Fuglene vet at undertegnede hadde trengt det spillet, nå etter ni måneder på hjemmekontor.

Fra Prisguiden får vi også vite at det har vært relativt stor interesse for grafikkort i desember. Dette henger selvsagt sammen med at både Nvidia og AMD har sluppet hver sin nye generasjon nå i høst.

Samtidig vet vi godt at disse nye generasjonene kort er omtrent like enkle å få tak i som de nye spillkonsollene, og prisen er uansett ikke spesielt julegavevennlige, så noe stort grafikkortslipp under grana forventer vi heller ikke.

Noe dyrt og noe billig

Av andre ting folk søker etter er de evigpopulære mobiltelefonene til Apple. Både iPhone 11 – som har blitt gradvis billigere utover høsten – og den nye iPhone SE har fått en oppsving nå før jul.

Spesielt den rimeligere SE-mobilen er det i hvert fall ikke utenkelig at vi kan finne i en og annen pakkehaug.

Sporingsbrikker kommer i mange størrelser og har en gavevennlig prislapp. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Av gaver som koster langt mindre kan vi nevne sporingsbrikker og hodelykter. Sistnevnte sorterer gjerne under friluftsutstyr, som visstnok har fått en generell oppsving i år.

– Vi ser en veldig trend mot sport og friluftsliv. Dette segmentet har økt kraftig siden den første nedstengingen i mars, og jeg forventer at det er mange turglade nordmenn som har nytt utstyr på ønskelisten i år, sier Are Vittersø, som er norgessjef i Prisjakt.

Han mener også vi vil se en opptur for analoge spill.

– Jeg vil spå at det vil bli blåst nytt liv i den gamle julegave-klassikeren brettspillet. Vi ser en betydelig økning i kjøpsinteressen i denne produktkategorien, sier Vittersø, som altså tror på mange innpakkede brettspill og andre selskapsspill under juletreet i år.