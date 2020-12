Feil på feil på feil for Volkswagens ID.3: - Jeg turte ikke å kjøre videre

Bilen er trygg, forsikrer importør Harald A. Møller.

Flere eiere av Volkswagens ID.3 har opplevd at kabinen dugges fullstendig ned i løpet av kort tid. Også Tek.no-journalist Finn Jarle Kvalheim opplevd dette, som fullstendig blokkerer sikten ut av bilen. Dette bildet ble tatt etter at klimaanlegget hadde fått stå og gå en stund, og var ikke mens sikten var på det verste. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Stein Jarle Olsen 17 Des 2020 13:43

– Jeg kjøpte min ID.3 for ganske nøyaktig fem uker siden. I utgangspunktet elsker jeg bilen. Den er morsom å kjøre, ligger godt på veien, blir fort varm og hittil synes jeg at jeg har fått godt ut av kilometerne. Første feil meldte seg etter to uker, da begynte varsellampen til kollisjonsputen å lyse. Etter en prat med selger fikk jeg beskjed om å låse bilen, vente i ti minutter og så låse opp igjen. Da var ikonet borte.

Celina Granli Røste har opplevd flere ganger at bilen hennes har blitt fylt av dugg, noe som har gjort sikten omtrent lik null. Privat

– Andre feil, og den mest kritiske, meldte seg på vei til Hadeland glassverk tidlig i desember. Etter en kjøretur på 25–30 minutter dugget plutselig alle rutene på bare noen sekunder. Jeg ble nødt til å bråbremse inn i en busslomme fordi ventilasjonssystemet ikke klarte å holde fri sikt. Etter noen minutter kunne jeg kjøre videre. Litt skremt, men med håp om at dette var et engangstilfelle. Forrige uke skjedde det samme igjen. På vei inn til Oslo så jeg plutselig antydning til dugg på frontruta og skjønte med en gang at det kom til å gå rett vest. Jeg fikk stoppet bilen i en innkjøring på vei ned fra Sollihøgda, og i løpet av sekunder var hele bilen neddugget, sier Celina Granli Røste til Tek.no.

– Redd for å kjøre

Hun forteller at hun ringte forhandleren og fikk noen tips som gjorde at hun prøvde å kjøre videre, men at duggen etter hvert kom tilbake igjen. Da valgte hun å la bilen stå og ta taxi videre.

– Jeg turte faktisk ikke å kjøre videre. Ikke er jeg helt kjent i Oslo, samtidig som jeg vet at det ikke bare er å stoppe på sekundet hvis det samme hadde skjedd på E18. Jeg elsker bilen, men jeg er redd for å kjøre den på langturer, sier Røste.

Feilen hun snakker om er en av de mest alvorlige med Volkswagens ID.3, som har blitt utlevert til drøyt 6.000 nordmenn de siste par månedene. Den oppstår tilsynelatende helt uten videre, og uten at resirkulering av luft i bilen er aktivert.

Vi har saumfart Facebook-gruppene Volkswagen ID. First Movers Club, VW ID.3 Norge, ID Owners Club Norway og Elbil i Norge for feilrapporter. Vi har sett minst seks rapporter om biler som dugger seg til fullstendig i løpet av kort tid - inkludert bilen til Tek.no-journalist Finn Jarle Kvalheim.

Røste har sendt oss denne videosnutten av hvordan bilen hennes så ut etter at den ble full av dugg:

Lang liste over feil

Her er ellers noen av de vanligste feilene vi har kommet over:

12 volt-batteriet i bilen lader seg ut på egen hånd, som enten kan levne bilen med begrenset funksjonalitet eller i det verste fall tømme batteriet helt og gjøre bilen umulig å få liv i. Endeløse rader med feilmeldinger.

Problemer med automatisk lysstyring, ved at bilen blinker og lysene «lever sitt eget liv» under kjøring, enten ved at hovedlyset skrur seg av og på eller at individuelle dioder i LED-matrisen til frontlyktene skrur seg av og på og får bilen til å blinke i alle retninger.

Ryggekameraet går helt i svart.

Infotainmentsystem som er tregt som sirup, og med masse bugs. Ikoner som kommer og går, menyer som hakker og høyttalere som smeller. Iblant er det umulig å få lyd fra systemet, både for medielyd og samtaler.

Nøkler som ikke fungerer: Åpner ikke bakluke, nekter å åpne dører, tillater ikke bilen å starte før de er lagt i koppholderen for å synkronisere med bilen igjen. Flere melder også om at det å ha nøklene innenfor noen meter av en Keyless-utstyrt bil (altså Plus- og Max-modellene) ser ut til å holde elektriske systemer konstant påslått i bilen. Enkelte har kjøpt nøkkelbokser i metall for å motvirke problemet når nøklene ligger inne i huset.

Store problemer med automatisk cruisekontroll. Ofte har ikke bilen cruisekontroll i det hele tatt. Det virker som om det skyldes en kombinasjon av programvarefeil, dårlig plassert sensorrekke rett over skiltet foran og et kamera i frontruta som lett blir skittent. I tillegg kommer systemet som justerer hastigheten etter skiltingen, som iblant justerer farta etter skilt som ikke eksisterer, som i noen tilfeller nærmest kan føre til at bilen bråbremser - noe vi også opplevde da vi prøvekjørte bilen tidligere i høst.

Bilen varsler nødbrems med rødt ID-light selv om det ikke er noe å kollidere med foran bilen.

Feilmeldinger for airbag. SOS-knapp ute av funksjon.

Appstyring gjennom WeConnect ID-appen feiler. Bilen nekter å motta kommandoer, lar seg i noen tilfeller ikke koble til, brukere logges ut og inn igjen og det er umulig å legge til bilen igjen hvis man først har blitt koblet fra.

Talestyring virker ikke, selv ikke på tysk.

Auto Hold-funksjonen, altså det automatiske håndbrekket, skrur seg selv av automatisk.

Det skal sies at oppdateringer fra Volkswagen har løst enkelte av problemene, blant annet 12 volts-problematikken, ryggekameraet og problemene med Auto Hold. Det er imidlertid ikke alle kunder som er kalt inn til denne oppgraderingen.

Lista er blitt forelagt Anita Svanes, kommunikasjonssjef for Volkswagen hos importør Harald A. Møller. Hun peker ikke på noen konkrete feil, men sender denne kommentaren:

– Vi er kjent med at ulike kunder har meldt inn behov for oppgradering til sine forhandlere, og dette er i stor grad ting som kan løses gjennom programvareoppgraderinger som blir tilgjengelig snart. For kunder som har kontaktet forhandler på grunn av større utfordringer med 12 volt-batteriet, har vi allerede fått tilgang til ny programvare som kan løse utfordringene nå.

Vi har også henvendt oss direkte til Volkswagen med spørsmål om feilene og trygghet i ID.3, men pressetalsmann Jochen Techotte henviser til svarene fra Svanes i Møller.

Volkswagen ID.3. Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Fikk en betaversjon av bilen

Kjetil Eriksen sier han har kjørt rundt 4.500 kilometer i sin ID.3 1st Max siden oktober. Han melder om en rekke feilmeldinger, i tillegg til at bilen har dugget igjen flere ganger. Privat

Kjetil Eriksen er en annen som har opplevd flere ganger at bilen plutselig har dugget til alle vinduene og forhindret sikten. Han melder også om at det omtrent ikke går en dag uten at bilen viser noen form for feilmeldinger: Feil på airbag, feil på Front Assist, feil på Travel Assist, feil på Matrix-lys, ryggekamera i svart og ikke tilgjengelig gjenværende batterikapasitet.

Han opplever også at infotainmentsystemet er fryktelig treigt og iblant ikke fungerer i det hele tatt, og at knappene på rattet ikke alltid fungerer som de skal, men at en restart av bilen ofte løser problemene. Etter en epost sier han at forhandleren umiddelbart tok kontakt på telefon og beklaget.

– De anbefalte da å vente til hovedoppdatering med å gjøre noe, om det ikke dukket opp mer «alvorlige» feil. Det fordi de var usikre på hvor mye oppdateringene som var tilgjengelig ville bety. Jeg opplevde forhandler som imøtekommende og villig til å hjelpe, samtidig som egentlig ikke visste om det kunne gjøre ville hjelpe permanent på alle bugs. På meg virker det som importør har påtvunget en lansering som apparatet ikke er klar for, heller ikke kompetansemessig, sier Eriksen til Tek.no.

Han sier han savner større grad av proaktivitet fra Volkswagens side, og at kommunikasjonen derfra har vært fraværende.

– Jeg tenker at vi kunder i mye større grad burde vært kontaktet og informert om at det dessverre er en del mer programvare-problematikk enn forutsatt ved inngåelse av kontrakten. Mulig det burde vært kompensert på en eller annen måte. Vi er jo i prinsippet kompensert for at funksjonalitet ikke er på plass via vinterdekk og strømavtale, men ble ikke på noe som helst måte forberedt på at vi fikk en betaversjon av bilen, sier Eriksen.

– Skremmende

En tredje ID.3-eier som har opplevd å få sin ID.3 1st Max dugget ned er Mia Gjetrang.

Gjetrang forklarer at det var omtrent fire grader ute og relativt fuktig luft da hun opplevde neddugging, men at klimaanlegget i bilen sto i automodus og uten luftresirkulering aktivert. Hun har også opplevd at autohold plutselig er avslått, at ryggekameraet går i sort og at bilen ikke viser temperatur, og sier hun har deaktivert hastighetsreguleringen på bilen siden den «lever sitt eget liv».

– Jeg er egentlig godt fornøyd med bilen rent kjøremessig. Det som plager meg er duggproblemet. Selv om det bare har skjedd én gang er det ganske skremmende at den kan dugge helt igjen i løpet av kort tid. Av forhandler fikk jeg forslag om å bruke Max-knappen på venstre side av rattet. Det var selvfølgelig det første jeg gjorde da det begynte å dugge, men det var etter jeg trykket på den at det virkelig ble ille. Om det hadde skjedd i en tunnel eller liknende vet jeg ikke hva jeg hadde gjort, sier Gjetrang.

– Hvordan ser du på å muligens skulle fortsette å kjøre bilen med det duggproblemet i bakhodet, potensielt i flere måneder fremover?

– Nei, det er jo ikke spesielt kult. Om det skjer igjen vet jeg ikke hva jeg gjør, men mest sannsynlig får de bilen i retur med beskjed om at jeg ikke vil ha den tilbake før de har funnet og ordnet feilen. Sikkerhet er det viktigste for meg ved kjøp av bil, og sånn sett burde Volkswagen være et trygt valg. Det er lenge siden jeg leste den første beskrivelsen av dette, og de har jo enda ikke gått ut med noe informasjon om saken eller gjort grep for å undersøke problematikken. Det er trist om det er en ulykke som må til før de gjør noe.

Møller: - Et lite antall

Kommunikasjonssjef Anita Svanes i Volkswagen-importør Harald A. Møller sier de har mottatt et «svært lite» antall rapporter om duggproblemer med ID.3, og at det kun er helt nylig at de har kommet inn. Hun sier de «selvsagt følger opp disse» og fabrikken for å finne løsninger for de aktuelle kundene.

– Er ID.3 en trygg bil?

– Ja. Det er strenge krav til sikkerhet både fra myndighetshold og selvsagt internt i konsernet, og vi kan være helt tydelige på at bilene våre er trygge.

Kommunikasjonssjef for Volkswagen hos Harald A. Møller, Anita Svanes, sier ID.3 er en trygg bil. Her fotografert sammen med Volkswagens neste elbil, ID.4. Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Er ikke dette duggproblemet såpass alvorlig at Volkswagen burde kalt inn alle biler for en fiks?

– Kunder som opplever utfordringer med en av våre modeller, oppfordres i alle tilfeller til å ta kontakt med forhandleren sin for å vurdere hvilke løsninger det eventuelt er behov for. I tillegg kommer det snart oppgradering av programvare for alle ID.3-kunder, og forhandlerne vil kontakte kundene for denne oppgraderingen fra februar/mars, sier Svanes.

Oppdateringen skal kunne ta rundt en dag, og avhengig av kapasitet hos den enkelte forhandleren vil det dermed høyst sannsynlig ta ganske lang tid før alle kundebilene er oppgradert.

– Vi har et stort apparat over hele landet, som setter oss i stand til å gjennomføre store oppgraderingsaksjoner relativt raskt. Tidslinjen for hver enkelt kunde avhenger av flere forhold hos den enkelte forhandler, men hele apparatet vårt forbereder seg nå på en smidigst og raskest mulig prosess. Kundene er informert om at de vil bli kontaktet av sin forhandler fra februar/mars vedrørende den planlagte programvareoppdateringen i 2021, sier Svanes.

Mange har også pekt på at Volkswagen på mange måter har vært fullstendig avhengig av å få store volum av ID.3 på veien i 2020 for å få ned flåteutslippet og unngå enorme bøter fra EU. Enkelte, deriblant den tyske bilutleietjenesten Nextmove , antyder at det har vært billigere for Volkswagen å få bilene på veien og håndtere feilene i etterkant enn å betale EU-bøtene, som kan bli i mangemilliardersklassen.

Slik var informasjonen fra Møller til kundene på forhånd.

På forhånd var det også klart at AR-funksjonen i headup-displayet og den såkalte App Connect (i praksis Apple Carplay og Android Auto) ikke ville fungere før etter en stor oppdatering i etterkant av lanseringen, og kundene fikk valget mellom å bli med i den såkalte «First Movers Club», ta leveranse av bilen sin tidlig og få oppdateringen i løpet av første kvartal 2021 - eller å vente noen måneder og få ferdigoppdatert bil med disse funksjonene på plass.

First Mover-gruppen ble kompensert med gratis vinterhjul, blant annet, og invitert inn i en lukket Facebook-gruppe hvor de kunne kommunisere direkte med Volkswagen og med andre ID.3-eiere. I kontrakten signerte de på at bilene ville komme uten App Connect og AR-HUD, men mange påpeker at de ikke signerte på en bil med så mange feil som har dukket opp.

– Volkswagen har vært tydelige på at ID.3 er svært viktig for å unngå store utslippsbøter fra EU i 2020. Har dette ført til en bil som ikke var ferdig og kom på markedet altfor tidlig?

– Før lansering var vi tydelige på at det etter utlevering kom ny programvarepakke, som gir bedre og mer funksjonalitet i bilene. Denne oppgraderingen er snart klar, slik kundene ble forespeilet, og som nevnt vil forhandlerne kontakte kundene fra februar/mars. Så er det ikke uvanlig at det dukker opp behov for andre oppgraderinger og feilrettinger på nye modeller, og de løser vi primært gjennom oppgradert programvare. Før utlevering til kunder er det ellers fra fabrikkens side de samme strenge kravene for ID. 3 som for andre modeller, sier Svanes.

Skylder på Volkswagen og Møller, ikke forhandlerne

Felles for ID.3-kundene vi har snakket med er at de ikke ønsker å bebreide forhandleren sin for problemene. De opplever at forhandlerne gjør så godt de kan under de rådende forholdene, men at de mangler informasjon fra importør og fra Volkswagen. Flere uttaler at de på forhånd visste at det var programvare som var ufullstendig i bilen, men at de nå føler seg som betatestere for Volkswagen.

– Jeg er fornøyd med selger, han er alltid tilgjengelig og kommer med forslag til hva jeg kan gjøre for å «rette» problemene når de oppstår. Dessverre har ingenting fungert, og av den grunn fremstår forhandler som like uvitende som oss. For meg virker det som om verken forhandler eller verksted har noe informasjon og derfor ikke kan hjelpe frustrerte kunder. Hadde dette vært hvilken som helst annen bil er jeg ganske sikker på at bilen hadde vært på verksted nå med feilsøking og forsøk på utbedring av feil, sier Celina Granli Røste.

– Vil dere ta selvkritikk på noe her, Møller?

– Vi er selvsagt lydhøre for kritikk, og vi lytter til kundene våre. Det aller viktigste er at kunder som opplever feil på en av våre modeller tar kontakt med forhandleren sin, så vi får registrert og undersøkt feilen, og deretter fulgt opp fabrikken for å finne gode løsninger, sier Svanes.