Nå har Steam fått full støtte for Playstation 5-kontrolleren

DualSense-kontrolleren fungerer nå med Steam, ikke bare i betaversjon. Niklas Plikk, Tek.no

Stein Jarle Olsen 8 Des 2020 12:55

Steam har nå fått full støtte for DualSense-kontrolleren i spill som bruker det såkalte Steam Input-API-et. Det heter det i oppdateringsnotatene for Steam-klienten.

Både pekeplata, gyrosensoren, lyspanelet og vibrasjonen skal funke, og alle knapper skal være riktig beskrevet i spill som benytter Steam Input - eksempelvis Death Stranding, No Man’s Sky, Horizon Zero Dawn og mange andre.

Steam Input gjør også at du kan konfigurere nærmest enhver liten detalj ved kontrolleren, som gjør at mange Steam-brukere får langt mer ut av kontrollerne der enn på konsollen de egentlig tilhører.

Ekte støtte

Steam har helt siden Playstation 5-lanseringen hatt en viss støtte for DualSense-kontrolleren, men tidligere har man måttet være på betaversjonen av Steam for å kunne bruke den.

Det har også vært mulig å bruke PS5-kontrolleren ved hjelp av såkalt Steam Gamepad Emulation, som gjør at man kan legge funksjoner til de ulike knappene på kontrolleren og bruke den med de mest grunnleggende funksjonene.

Både kablet og trådløst

Playstation 5-kontrolleren kan brukes både via bluetooth og med kabel (bruker USB-C på kontrollersiden). Bruker du kabel bør kontrolleren gjenkjennes automatisk når du kobler den til.

For å sette den i paringsmodus trådløst må du holde inne PS-knappen og Create-knappen samtidig i tre sekunder, frem til lyspanelet begynner å blinke. Derfra må du åpne bluetooth-menyen på PC-en din (gitt at den har bluetooth-støtte) og legge til som vanlig.

Av andre oppdateringer har Steam-eier Valve også fikset et problem med Xbox Series X/S-kontrolleren som gjorde at den dukket opp som to separate kontrollere og lagt til støtte for sveiping med pekeplater og gyrosensorer på kontrollere.

De nye Xbox-kontrollerne har for øvrig hatt full støtte i Steam helt siden lansering.