Hevder Microsoft er i samtaler om å kjøpe Discord

Discord vurderer både salg og å gå på børs, ifølge kilder. Microsoft skal være blant interessentene. Niklas Plikk, Tek.no

Stein Jarle Olsen 23 Mar 2021 09:06

Microsoft vurderer å kjøpe chattetjenesten Discord for over 10 milliarder dollar, drøye 85 milliarder kroner. Det melder Bloomberg , som siterer anonyme kilder på at de to selskapene er i samtaler.

En avtale er likevel ikke veldig nærliggende, ifølge kildene. Discord skal ha vært i samtaler med flere store selskaper om en overtagelse, deriblant Amazon og Epic Games, men vurderer også å gå på børs.

Discord tilbyr video-, stemme og tekstchat til brukerne, og har tradisjonelt vært mest populær blant spillere. I løpet av coronapandemien har plattformen i langt større grad også blitt brukt til andre ting, og nå har den over 100 millioner aktive brukere hver måned.

Microsoft har på sin side allerede vært på mange gamingrelaterte handleturer i det siste, med spillstudioet ZeniMax Media som det foreløpige høydepunktet. Selskapet har også sett på et mulig oppkjøp av farsotten TikTok og var også i samtaler med Pinterest.

– Gir mening

ZeniMax og de andre Microsoft-oppkjøpene har stort sett hatt ett formål: Å sikre Microsoft tilgang til mer innhold - og helst eksklusivt innhold - de kan friste med på sin abonnementstjeneste Game Pass.

– Et mulig Microsoft-oppkjøp av Discord gir mening etter hvert som Microsoft fortsetter å forvandle gaming-businessen sin mer og mer mot programvare og tjenester. Det ligger en stor mulighet i å tilby Discords premiumtilbud Nitro som en del av Game Pass-tjenesten for å øke antallet abonnenter fra de sist rapporterte 18 millionene, sier Bloomberg Intelligence-analytiker Matthew Kanterman til nettstedet.

Verken Microsoft eller Discord har så langt kommentert saken.