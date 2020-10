OnePlus lager Cyberpunk-mobil

Ny kameradel på baksiden av telefonen. OnePlus

Torstein Norum Bugge 30 Okt 2020 11:05

Det er liten tvil om at polske CD Projekt REDs kommende storspill Cyberpunk 2077 er en av årets mest etterlengtede lanseringer på spillfronten. Nå melder GSMArena om at OnePlus også har tenkt til å slenge seg på Cyberpunk-lanseringsfesten – selskapet har nemlig en Cyberpunk-variant av flaggskipet OnePlus 8T på gang.

OnePlus

Nyheten ble først delt av selskapet selv på det kinesiske nettforumet Weibo , og det vi ble vist var først og fremst en teaser i form av et par bilder.

Selve telefonen lanseres først 2. november, og da får vi vite om det følger med noe ekstra på kjøpet. Å få med en digital nøkkel til spillet ville eksempelvis ikke vært veldig merkelig, eller at telefonen har programvaretema i Cyberpunk-stil.

Det vi kan se av de få bildene vi har av telefonen er i alle fall at utsiden byr på Cyberpunk-dekorasjoner og til og med en redesignet kamerabit på baksiden. Det siste er nærmest litt oppsiktsvekkende, for slike produksjonsendringer er som regel dyre å implementere – og veldig lite vanlig selv for «special editions».

Les også Dette er OnePlus 8T

Cyberpunk 2077 kommer 10. desember

Cyberpunk 2077 er det første skikkelige storspillet fra CD Projekt RED siden monsterhiten The Witcher 3: Wild Hunt i 2015, og har allerede blitt utsatt to ganger. Først skulle spillet lanseres den 17. september, før dette ble dyttet tilbake til 19. november. Og for et par dager siden måtte utviklerne nok en gang krype til korset og be om enda en utsettelse.

Kunngjørelsen kom i en beklagende Twitter-post:

Utsettelsen utløste voldsomme reaksjoner hos enkelte av fansen, som ifølge Andrzej Zawadzki, en av spilldesignerne hos CD Projekt RED, gikk så langt som å sende drapstrusler til utviklere i selskapet. Dette er selvsagt ikke akseptabelt, noe han ga klart uttrykk for på Twitter:

Lenge før denne siste utsettelsen ble spillet også dyttet fra april, som var den egentlige, men også uspesifiserte, lanseringsmåneden. Denne utsettelsen skjedde i januar måned, så tidsperspektivet var i rettferdighetens navn litt annerledes.

I og med at de nye konsollene blir å få fra og med rett før jul er det nok dog sannsynlig at CD Projekt RED nå vil strekke seg langt for å overholde 10. desember som lanseringsdato for å rekke julerushet.