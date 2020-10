iFixit: iPhone 12 har mindre batteri enn før

Stein Jarle Olsen 26 Okt 2020 08:50

iPhone 12 og 12 Pro har en god del mindre batterikapasitet enn fjorårets 11 og 11 Pro, ifølge nettstedet iFixit , som har plukket telefonene fra hverandre. De nye batteriene er nemlig på 10,78 wattimer, mot henholdsvis 11,91 og 11,67 wattimer i fjorårets modeller. Apple hevder selv at batteritiden skal være den samme som før, ettersom det nye brikkesettet er mer effektivt.

iFixit noterer også at Apple har gått bort fra sine tidligere L-formede batterier og satt inn et helt «vanlig» rektangulært et, noe som kan være årsaken til at kapasiteten har gått ned. Samtidig er det rett og slett ikke plass til et større batteri i de nye telefonene, i hovedsak takket være den nye 5G-maskinvaren, som har gjort hovedkortet betydelig større enn før. Også magnetringen til den nye Magsafe-ladingen tar noe plass.

Byttbare skjermer

Nettstedet konkluderer også med at skjermene på de to modellene i praksis er mulig å bytte om på, til tross for at de ifølge Apples egne spesifikasjoner har ulik maks lysstyrke (800 nits for 12 Pro, 625 nits for iPhone 12. Begge er i stand til å oppnå 1.200 nits i HDR-innhold).

Skjermen løsnes nå fra høyre side, som er motsatt av hvordan det har vært siden iPhone 7. Før man begynner å plukke vekk deler ser de to telefonene også rimelig identiske ut innvendig. Men der 12 Pro har en ekstra kameramodul og lidarsensor, har Apple rett og slett lagt inn en plastbit på iPhone 12.

Der iPhone 12 Pro har sin ekstra kameramodul og lidarsensor, har den vanlige 12-modellen en liten plastbit. iFixit

iFixit bemerker også at SIM-kortskuffen, batteriet og hovedkortet alle har byttet side i de nye telefonene, igjen høyst sannsynlig av plasshensyn. Limet som pleide å sitte rundt høyttalermodulen er fjernet, og erstattet av små gummipakninger.

Det gjør det betydelig enklere å bytte høyttalermodulen om det skulle være nødvendig, men det gjør det også mye enklere å bytte batteriet, fordi det krever at du først fjerner høyttaleren. USA-modellen har også et lite «vindu» utvendig som huser antennen til såkalt millimeter wave-5G. Dette vinduet finnes ikke på de europeiske modellene.

Pluss for skruer, minus for glass

Totalt gir iFixit de nye modellene en score for reparerbarhet på seks av ti. De noterer at det er relativt enkelt å bytte både skjerm og batteri, og at de fleste andre viktige komponenter er modulære og enkle å komme til og bytte.

De gir Apple skryt for å bruke skruer i stedet for lim, men bemerker at man må passe godt på hvilke skruer som skal hvor fordi det er ulike skruer overalt. Man må også ha et arsenal av ulike skrutrekkere.

Den største utfordringen for reparerbarheten er at både for- og baksiden er laget av glass, og at hvis bakglasset blir ødelagt må du i praksis fjerne alle komponentene og erstatte hele kabinettet.

Sterkere glass

Glasset er for øvrig noe Youtube-kanalen EverythingApplePro har testet ut. I en video viser de hvordan de slipper telefonene fra ulike høyder, og ramma på iPhone 12 tar faktisk litt skade allerede ved et dropp fra midjehøyde - riktignok på et betonggulv. 12 Pro har rustfritt stål i stedet for aluminium i ramma, og tar ikke skade av det samme fallet utover en liten skramme.

Ceramic Shield-glasset foran på telefonen får imidlertid svært gode skussmål. Selv ved fall fra hodehøyde overlever det uten en skramme, men på den ene telefonen vises noen døde piksler bak, som kan tyde på at selve skjermpanelet har tatt skade selv om glasset er intakt.

Selv fra over tre meters høyde overlever glasset både foran og bak, men på den ene telefonen blir tilsynelatende kameramodulen ødelagt av fallet.

– Jeg tror på disse påstandene. Dette er ikke markedsføring: Glasset er sterkere, konkluderer EverythingApplePro.