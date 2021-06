Volkswagen tilbakebetaler 37 millioner kroner til norske kunder

13.000 nordmenn kan vente seg kompensasjon. Samtidig settes prisene ned fra 1. juli.

Ole Henrik Johansen 24 Juni 2021 14:34

Volkswagen bekrefter nå at rundt 13.000 norske ID.3- og ID.4-eiere vil motta kompensasjon på 2850 kroner hver, totalt 37 millioner kroner. Det melder Bilnytt.

Det skjer etter at selskapet markedsførte på sine norske nettsider at varmepumpen ombord i disse bilene skulle gi en rekkeviddefordel på opp mot 30 prosent .

Samtidig så vil biler som blir solgt etter 1. juli få en prisreduksjon som tilsvarer det beløpet som nå kompenseres.

Startet i Tyskland

I starten av denne måneden sprakk nyheten om at Volkswagen ville kompensere dem som hadde kjøpt ID.3 og ID.4 i Tyskland. Etter at den samme markedsføringen også var lagt ut på de tyske nettsidene til bilgiganten.

Markedsføringen gikk ut på at bilen ville få bedre rekkevidde dersom du hadde en varmepumpe og brukte bilen ved 25 minusgrader. Opp mot 30 prosent bedre skulle rekkevidden angivelig være, noe som i etterkant altså viste seg ikke å stemme - delvis fordi bilene uansett viste seg å være mer effektive enn forventet.

– En av årsakene til at man nå ser at informasjonen ble upresis, er at bilen uten varmepumpe ble enda mer effektiv under vinterkjøring enn det man først la til grunn, sier kommunikasjonssjef Anita Svanes for Volkswagen i importør Harald A. Møller. til Bilnytt.

I Tyskland skal det dreie seg om i alt 56.230 kunder som har kjøpt en av de to nye elbilmodellene fra VW.

Norske kunder vil bli kontaktet

Tilsvarende kompensasjon er nå altså bekreftet ut mot de ulike norske Volkswagen-forhandlerne i Norge. Bilnytt skriver at norske kunder vil bli kontaktet vedrørende kompensasjonen.

For de som har leaset bilen gjennom Volkswagen Financial Services vil det bli kompensert ved at 2850 kroner i fratrekk fordeles på de gjenværende månedene av leasingavtalen, og så er det opp til de øvrige leasingselskapene hvordan de ønsker å løse dette overfor sine kunder.