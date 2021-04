Tesla øker rekkevidden på Model 3, fjerner hengerfestet fra bestillingsprosessen

Men festet er fortsatt tilgjengelig, forsikrer de.

Hanne Hattrem, VG

Stein Jarle Olsen 26 Apr 2021 10:39

Tesla Model 3 kan ikke lenger bestilles med hengerfeste gjennom Teslas nettsted. Muligheten er borte fra Teslas «designstudio» på nett, en endring som tilsynelatende er gjort i løpet av helgen.

Tesla: - Kontakt butikken

Muligheten til å få hengerfeste på bilen er imidlertid ikke tatt vekk, sier Teslas norske kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland til Tek.no.

– Hengerfestet til Model 3 er ikke lenger i det europeiske designstudioet på nettsidene våre. Hengerfestet er fortsatt tilgjengelig, og kunder som ønsker dette kan kontakte sin nærmeste Tesla-butikk.

– Hva er bakgrunnen for dette?

– Fra tid til annen oppdaterer vi, i likhet med andre bilprodusenter, nettsidene våre. Som nevnt er hengerfestet fortsatt tilgjengelig ved å kontakte nærmeste Tesla-butikk, sier Roland.

Maks hengervekt for Model 3 har i det siste vært 1000 kg, økt fra 910 kg da muligheten først ble lansert for bilen.

Økt rekkevidde

Før helgen jekket Tesla for øvrig opp WLTP-rekkevidden for Model 3 Long Range produsert fra og med april fra 580 til 614 kilometer, en økning som skyldes «en rekke kvalitets- og effektivitetsforbedringer», ifølge Roland i Tesla.

I oktober i fjor økte også Tesla rekkevidden, fra 560 til 580 kilometer . Den gang skyldtes det blant annet introduksjonen av varmepumpe.

Det er kun Long Range-modellen som denne gang har fått endret rekkevidden, den nylig prisreduserte Standard Range Plus forblir på 448 kilometer og Performance-modellen på 567 kilometer.

På topp igjen

614 kilometer gjør igjen Model 3 Long Range til rekkeviddekongen blant elbilene, og det med firehjulstrekk.

Fords Mustang Mach-E har til sammenlikning 610 kilometer i sin mest utholdende utgave, men det er med bakhjulstrekk og et betydelig større batteri enn hva Model 3 har. Prisene på disse to er omtrent like - fra drøye 464.000 kroner for Model 3, 473.000 kroner for Mach-E.

Polestar 2, som gjerne kalles hovedkonkurrenten til Tesla Model 3, kom også nylig i nye utgaver med bedre rekkevidde . Der er maksimal WLTP-rekkevidde 540 kilometer, men også det er uten firehjulstrekk.

Det kommer riktignok også nye modeller med enda heftigere rekkevidde fremover. Teslas nylig oppdaterte Model S kommer til høsten med 663 kilometer rekkevidde, og den kommende toppmodellen Model S Plaid+ skal ha elleville 837 kilometer når den kommer til neste år. Dette er riktignok estimert etter den amerikanske EPA-standarden, som generelt er strengere enn WLTP-standarden vi bruker i Europa.

Lucid Air kommer også med inntil 832 kilometer rekkevidde (også EPA-tall), mens nylanserte Mercedes-Benz EQS skal klare 770 kilometer.