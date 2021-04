Lanserer ny Spotify-konkurrent i Norge

Quboz tilbyr utelukkende Hi-Fi-kvalitet, og over 70 millioner lydspor.

Qobuz er en ny strømmetjeneste på det norske markedet. Her Android-appen. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 15 Apr 2021 18:49

Det er en god del ulike strømmetjenester for musikk der ute i dag, og blant de mest populære finner vi Spotify, Apple Music og Tidal. Av disse er det kun sistnevnte som byr på ukomprimert lyd av høyere kvalitet (foreløpig), men nå får de en konkurrent på det norske markedet. Franske Qobuz melder i dag at de lanserer i Norge, og lover å levere en bedre lytteopplevelse enn alle de andre aktørene.

Ifølge selskapet selv er de det «eneste selskapet som tilbyr [både] høykvalitetsstrømming og -nedlasting», og i motsetning til andre leverandører har de helt kuttet ut komprimert lyd. Med Qobuz er det høykvalitet eller ingenting:

– I Qobuz er vi opptatt av å få fram artistenes originale lydkvalitet. Vi ønsker å sørge for at fans kan lytte til sangene slik artistene mente at de skulle være – på den måten artistene selv hørte dem da de spilte dem, sier Georges Fornay, nestleder i Qobuz.

Tilbyr billigere Hi-Fi-strømming med årsabonnement

Kvaliteten kommer også med en kostnad, i form av pris. Her er Qobuz’ prismodell, inndelt i fire ulike produkter:

Studio Premier – kr 149.90 per måned (totalt kr 1799.99, fakturert årlig)

Studio Premier – kr 199.99 per måned (månedlig abonnement, ingen binding)

Studio Premier Family – kr 291.60 per måned (totalt kr 3499.99 fakturert årlig)

Studio Premier Family – kr 349.99 per måned (månedlig abonnement, ingen binding)

I tillegg tilbyr selskapet to andre abonnementer kalt «Sublime», som i tillegg til strømming også lar deg kjøpe høykvalitets lydspor til odel og eie og laste disse ned på enheten din. Disse koster 208,30 kroner per måned for en enkeltbruker, eller 416,60 kroner per måned for en familie. Alle familieabonnementene kommer med seks brukere.

Ettersom ikke alle konkurrentene tilbyr samme prismodeller, har vi plottet inn alle prisene fra Spotify, Apple, Tidal og Qobuz i en tabell under:

null Spotify Apple Music Tidal Qobuz Student 65 kroner/måned 45 kroner/måned Nei Nei Enkeltbruker 119 kroner/måned 99 kroner/måned 99 kroner/måned Nei Enkeltbruker (årlig) Nei Nei Nei 149 kroner/måned Enkeltbruker Hi-Fi Nei Nei 199 kroner/måned 199 kroner/måned Dobbeltabonnement 149 kroner/måned Nei Nei Nei Familie (6 stk) 189 kroner/måned 149 kroner/måned Nei 349,99 kroner/måned Familie (6 stk, årlig) Nei Nei Nei 291,60 kroner/måned

Vi ser altså at Qobuz legger seg på omtrent samme prisnivå som Tidal, men i motsetning til Tidal tilbyr de overhodet ingen strømming av «vanlig» kvalitet. Dermed er de dyrere om du teller med dette, men billigere om du teller med at du kan få høykvalitetslyd for 149 kroner i måneden dersom du betaler for et årsabonnement.

Som mange andre tilbyr også Qobuz én måneds gratis prøveabonnement, uten binding.

70 millioner lydspor og kompatibiliet med Hi-Fi-utstyr

Quboz legger i pressemeldingen sin vekt på at de har et stort utvalg av «lydspor», nærmere bestemt 70 millioner individuelle klipp. Dette består av både musikk, album-anmeldelser, over 500.000 innleste biografier samt også intervjuer med ulike personer.

Quboz har et eget verktøy på sine nettsider der du kan sjekke om ditt utstyr er kompatibelt med deres produkter. Skjermdump

Selskapet sier også at platformen deres skal være kompatibel med «de største Hi-Fi-merkevarene», så om du eier et system fra en kjent leverandør burde du kunne få full nytte av lydmaskinvaren med Qobuz. På nettsiden deres kan du også finne et eget verktøy der du kan sjekke kompatibilitet mot dine spesifikke høyttalere, for å se om du kan dra full nytte av Quboz’ lovnader.

Helt spesifikt er lydsporene Quboz tilbyr av to typer: Hi-Res 24 bit opptil 192 kHz og FLAC 24-bit opptil 192 kHz. Det siste er det mange ofte viser til som «CD-kvalitet», og det samme som Tidal også opererer med.

Quboz finnes som nettleserapp, samt til iOS og Android, og kan lastes ned i Norge fra og med 15. april.