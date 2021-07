iPad kan bli førstemann med ny teknologi

TSMCs 3 nm-prosess ser ut til å snart være modent for markedet.

Illustrasjonsbilde. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Torstein Norum Bugge 2 Juli 2021 17:11

Prosessnoder er noe av det minst åpenbare men samtidig mest merkbare når det kommer til ytelseshopp i nye dingser og datamaskiner – det kan øke ytelsen betraktelig fra generasjon til generasjon.

Nå melder Engadget om at et slikt generasjonssteg ser ut til å være på vei, med TSMCs nye 3 nanometers prosessnode. Dette er en teknologi som har vært under utvikling i lengre tid, og det kan se ut til at Apple med sin iPad kan bli først ute med et produkt med teknologien innabords.

Også Intel er langt frem i løypa, og tester etter sigende også ut nye brikkedesign på TSMCs 3 nm-prosess, parallelt med Apple. Nøyaktig hva slags produkt Intel eventuelt vil benytte prosessnoden i er ukjent.

Produksjonen begynner neste år

Intels prosessorer bygger på gammel teknologi, og trenger sårt en oppgradering til nyere prosessnoder. Kanskje blir 3 nm løsningen? Intel

For både Apple og Intel skal produksjonen av brikkene som blir designet begynne tidligst neste år, hvilket betyr at det er snakk om én eller to generasjoner frem i tid i produktsyklusen før vi ser 3 nm-produkter.

TSMC selv sier at teknologien skal kunne by på opptil 10–15 prosent bedre ytelse over den eksisterende 5 nm-prosessnoden, samt sluke 25–30 prosent mindre strøm ved samme last.

Det taiwanske selskapet produserer for øvrig allerede brikkene i Apples telefoner og iPad-er, samt også grafikkort og prosessorer for AMD.

En 4 nm-prosess skal også være på vei, men hva den vil benyttes i er så langt ukjent. Det skal være snakk om muligheter for 4 nm i neste generasjon iPhone, før hele produktrekken hopper over til 3 nm når denne blir tilgjengelig.

For Intel er produksjonshorisonten noe lenger; selskapet sier at de sikter mot 2023 for sine 3 nm-planer. Per i dag produserer Intel produkter på 14- og 10 nm-prosesser, og har så langt utsatt sine egne planer for 7 nm-produkter. Det skal imidlertid nevnes at presisjonen i Intels prosessnoder er såpass høy at transistortettheten i Intels 10 nm er nærmere TSMCs 7 nm-prosess.

Uansett vil nyhetene bety at vi snart vil se produkter som yter enda bedre, og sluker enda mindre strøm. Og iPad og Apple ser ut til å kunne bli først ute med dette i 2022 eller 2023.