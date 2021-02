Bolt tar opp konkurransen med Uber

Lanserer drosjetjeneste i Norge.

Bolts taxitjenester finnes i 40 land. Nå er også Norge på lista. Bolt

Stein Jarle Olsen 20 Jan 2021 14:34

Bolt har i Norge vært mest kjent for sine grønne elsparkesykler, som har vært plassert ut i hopetall i Oslo . Nå lanserer de også drosjetjeneste i hovedstaden, skodd over samme lest som Ubers tjeneste.

Bolt hevder at deres tjeneste vil være bedre både for sjåfører og passasjerer, ettersom de tar en lavere provisjon enn konkurrenten - altså får sjåførene en større andel av prisen kunden betaler. De første tre månedene betaler sjåførene ingenting - 0 prosent provisjon, og deretter er satsen 15 prosent.

Det er betydelig mindre enn hva Uber tar, som er 25 prosent.

Nye regler 1. november

– Det norske drosjemarkedet har vært begrenset av et ugunstig regelverk som forhindrer innovasjon. Med det nye regelverket skal vi bidra til å endre dette. Med vår lansering blir tilbudet bedre fordi det blir billigere for kundene å forflytte seg, lettere for sjåførene å tilpasse seg tilbud og etterspørsel, og enklere å samle alle transporttjenestene i en løsning, sier regionssjef for Bolt i Nord-Europa, Nils Wijkmark, i en melding.

De nye reglene, som blant annet innebar en fjerning av maksgrensen for drosjeløyver, trådte i kraft 1. november. Den innebærer likevel ikke at hvem som helst kan kjøre drosje, ettersom kravet til løyveeksamen ble byttet ut med fagkompetansekrav til sjåføren.

Man må i tillegg ha hatt førerkort i minst to år og ha drosjeløyve. Det betyr at man må oppfylle krav til god vandel, ha registrert foretaket i Brønnøysundregisteret og dokumentere god økonomi, blant annet. Kjøretøyet må også være registrert som drosje.

Litt billigere enn Uber

Som hos Uber vil Bolt ha en egen kategori for grønne biler, som i praksis betyr elbiler. Den skal koste det samme som den vanlige tjenesten.

Noen kjappe stikkprøver vi gjorde onsdag formiddag viser imidlertid at Bolt ikke har lagt seg veldig langt under konkurrenten i pris, og i noen tilfeller også over.

Bolt og Uber er omtrent på samme nivå prismessig, litt avhengig av distanse. En vanlig taxi er generelt dyrere. Stein Jarle Olsen, Tek.no

En reise fra undertegnedes hjem i Kværnerbyen og til kontorene våre i Akersgata vil for eksempel koste 170 kroner med Economy-valget hos Bolt, og 191 kroner med den vanlige tjenesten. En Premium-bil vil koste 280 kroner.

Uber skal på sin side ha drøye 186 kroner for samme tur i UberX eller med en elbil, og 308 kroner med premiumtjenesten Uber Black. Taxifix-appen, som brukes til å bestille drosjer fra Oslo Taxi, oppgir en makspris på 278 kroner for turen.

Fra Oslo sentralstasjon til Ahus, en tur på drøye 17 kilometer, skal Bolt ha 340 kroner i Economy, 386 kroner i Bolt/Electric eller 566 kroner i Premium.

Uber skal ha 404 kroner med UberX eller Grønn, mens Uber Black koster 683 kroner. Makspris i Taxifix er 492 kroner.