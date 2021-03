Forundret over Twitch-tall: – Helt «insane»

Streaming-tjenester opplever enorm vekst under den globale pandemien. Norske streamere spår at endringen blir permanent.

STOR: Thomas Paste er en av streamerne som lar seg overraske av den store veksten Skjerdump/thomasPASTE

17 Mar 2021

Antall timer sett på Twitch har økt med hele 82 prosent det siste året. Det kommer frem i rapporten State of the Stream , omtalt av The Verge.

Litt mer nøyaktig har det blitt konsumert 1,8 milliarder timer med innhold på plattformen i februar. I januar 2020 var tallet under én milliard. I fjor vår steg grafen til himmels, og har knapt sett seg tilbake.

Joachim «Noobwork» Haraldsen er ikke overrasket over at det har vært vekst, men var ikke forberedt på slike tall. Nå spår han at den vil holde seg etter pandemien.

– Disse plattformene er veldig, veldig betydningsfulle. Det er helt naturlig å se en økning. Det er likevel syke tall, bruken var jo ikke akkurat lav før covid, sier Haraldsen, som selv har levd av streaming i årevis.

– Jeg tror ikke det kommer til å gå ned heller. Jeg tror medievanene våre har endret seg, og det er en greie som kommer til å vedvare, det er jeg ganske sikker på. Tilgjengelighet vinner over tid, og der tror jeg de digitale plattformene har et forsprang, konkluderer han.

Omaken Sports

Mer pågang på dagtid

Når Tek tirsdag formiddag tar kontakt med Thomas Paste, en av Norges desidert største norskspråklige Twitch-brukere, får vi beskjed om å snakke sammen litt senere.

– Jeg fyrer i gang stream om ikke så lenge – nettopp fordi dagstream plutselig har blitt ganske hot, skriver Paste i en SMS.

Senere på dagen forteller han mer om hvordan arbeidsdagen som profesjonell streamer har endret seg litt. Interessen på dagtid er nemlig mye større enn før.

– Det er naturlig, alle er jo hjemme. Så enkelt er svaret på det. Flere og flere bruker det nok som litt bakgrunnsstøy. De flekker opp en stream, jobber, spiser lunsj, også blir vi en følgesvenn gjennom dagen.

– Tror du at du at du har forstyrret en og annen hjemmeskole?

– Hehe, det har jeg fått høre. Jeg regner med at de er såpass store at de klarer å styre det selv.

Privat

Paste er ifølge Twitchtracker Norges største norskspråklige streamer, og i løpet av de siste måneden har han sendt over 130 timer med innhold. Også han blir noe overveldet når han får høre veksttallene.

– Det er jo helt «insane». Jeg tror mange har det som et utløp til å koble av fra alt fokuset på corona. Det er jo litt som å gå på kino, du glemmer tid og sted litt. Vi lager oss en fin frihetsboble.

Han tror imidlertid «Noobwork» har helt rett i at dette ikke bare er en boble som vil sprekke.

– Denne stigningen enorm. Det er et skifte som skjer med YouTube, for Twitch har etablert seg som den skikkelige live-plattformen. Og nå som alle har hjemmekontor så tror folk har blitt litt bitt av basillen.

Konkurranse fra Facebook

I likhet med Twitch, har Mark Zuckerburgs gaming-satsing opplevd en stor økning. I april i fjor nådde de 291 millioner timer sett, mens de i februar i år klatret helt opp på 400 millioner timer. Hverken Haraldsen eller Paste tror på noe umiddelbart troneskifte av den grunn.

– Det er jo en stor plattform, men blant mine venner og mine utøvere så er nok ikke Facebook Gaming det mest brukte, sier Haraldsen, som nylig gikk inn på eiersiden i CS: GO-laget Heroic.

– Facebook er fremdeles mer for mor og bestemor. De har brukt noen år på å finne sitt format, og det har ikke tatt helt av. De kjemper mot to ekstreme kjemper (Twitch og YouTube), men det er bra å få flere inn på banen, sier han.

Også her får han støtte av Paste.

– Jeg kjenner ikke så veldig godt til det, men det er nok mange som kanskje oppdager streaming gjennom Facebook. Jeg tror likevel andelen brukere i Norge er eksepsjonelt liten. Men jeg tror potensialet er godt, hvis de spiller kortene riktig. Det er jo en enorm plattform.

– Konkurranse er supersunt, legger han til.