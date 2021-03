Siri lar deg velge Spotify i ny iOS

Men den bytter ikke «standard» strømmetjeneste.

Frem til nå har alle spørsmål om musikktjenester og podcaster landet hos Apple Music. Men fra iOS 14.5 vil Siri bli nysgjerrig på hvilken tjeneste du foretrekker - og iPhonen vil justere preferansene etter hvert som du bruker dem. Niklas Plikk, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 5 Mar 2021 08:29

Blant mange nyheter som er ventet i den neste iPhone-oppdateringen er muligheten til å be Siri spille musikk og podcaster fra den tjenesten man vil. Det har vært omtalt som en mulighet til å sette standardtjeneste, men ifølge Apple fungerer det hele litt smartere enn som så.

Tidligere har alle musikkønsker gått til Apple Music, og EU har jobbet med å undersøke om Apple gir seg selv fordeler på egen plattform. Etter at selskapet gjorde det mulig å velge standardapp for e-post har det dukket opp forventninger om det samme på musikkfronten.

Det er Techcrunch som har snakket med Apple om funksjonen, og der sier selskapet at du ikke egentlig velger ny standardtjeneste, men i stedet lærer opp telefonen ved å be om ulike tjenester. Ber du Siri om å spille en låt fra en musikktjeneste kan du be om en konkret musikktjeneste, eller så kan telefonen spørre deg om hvilken du vil bruke. Deretter vil telefonen lære seg hvilken du foretrekker.

Lærer seg hva du vil ha

iPhonen kan også forsyne deg med en «foretrukket» tjeneste for podcaster basert på samme system. Over tid kan tjenesten iPhone og Siri henfaller til forandre seg, basert på hvilken tjeneste du oftest ber om.

Hvis Siri blir usikker på hvilken tjeneste du foretrekker, eksempelvis om du ber om avspillinger av låter på en annen tjeneste enn den som vanligvis bruker, vil den begynne på nytt med å spørre deg om hvilken tjeneste du vil spille musikk på. Målet ser ut til å være at telefonen skal tilpasse seg dine lyttevaner på en smartere måte enn å bare ha et «standardvalg» som gjør alle handlinger av samme type med en forvalgt tjeneste.

Apple forklarer også at de ikke vil la deg sette en forvalgt tjeneste noen plass i deres egne menyer. Det skal imidlertid bli mulig for tjenester å forsyne systemet med informasjon om egne typer innhold, slik at noen tjenester kan bli foretrukket i visse sammenhenger, mens andre tjenester brukes i andre.

Annonsesporing kan slås av

Endringen er bare én av mange små og store ting som kommer i iOS 14.5. Den kanskje mest omtalte endringen som er på vei i denne store «mellomoppdateringen» er muligheten til å skru av annonsesporing i sin helhet på telefonen.

Du vil få anledning til å velge om apper og tjenester får lov til å spore deg, og hvis du vil kan du bare skru av appers mulighet til å spørre i det hele tatt. Funksjonen har skapt en del bølger, og spesielt har Facebook vært kritiske til den - de hevder at det vil gå ut over småbedriftene dersom de ikke får målrette reklame til brukerne.

Apple har forsinket innføringen av løsningen med noen måneder etter protestene. Dermed har aktører som nettopp Facebook fått anledning til å tilpasse sine tjenester, og Apple har og gjort noen forandringer i løsningen i sin ende.

Spotify ligger i konflikt med Apple

Siden Apple er en dominerende aktør i markedet blir det alltid en del oppmerksomhet og krangel rundt valgene som tas av Cupertino-selskapet. Det gjenstår å se om den nye måten å behandle musikktjenester på vil bli tatt godt mot av aktører som Spotify og Deezer, som har hevdet at Apple behandler andre tjenester dårligere enn sin egen. Begge de europeiske strømmetjenestene har bedt EU om hjelp .

Det er spesielt at Apple forsyner seg med 30 prosent av abonnementskostnadene kjøpt gjennom App Store som har vært et stridstema. Andre tjenester, for eksempel nettsalg og drosjetjenester, slipper unna dette påslaget, mens for sin egen Apple Music-tjeneste tar selskapet uansett hele kaken selv.

Størst blir uansett endringen for brukere som nå kan bruke stemmen til å be om en avspilling i sin egen tjeneste, hvis de ikke bruker Apple Music - for eksempel med CarPlay i bilen.