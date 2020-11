Virgin Hyperloop har gjennomført sin første test med mennesker ombord

En viktig milepæl for prosjektet, sier selskapet.

Ole Henrik Johansen 9 Nov 2020 07:35

Virgin Hyperloop har nå gjennomført sin første testtur med to passasjerer ombord. Testen skjedde utenfor Las Vegas søndag kveld på DevLoop-området til selskapet, melder blant annet The Verge .

Prosjektet ble startet tilbake i 2014, hvor målet er å virkeliggjøre visjonen til Elon Musk om at det vil være mulig å transportere mennesker i nær luftfrie rør. Hvor man teoretisk skal kunne nå hastigheter opp mot 1223 kilometer i timen.

To personer ombord

XP-2-kapselen som ble brukt under forsøket rommet i alt to personer, og går under kallenavnet «Pegasus».

Med ombord var teknologisjef og medgrunnlegger Josh Giegel, som sammen med Sara Luchian, ble de to første til å kjøre i det nær lufttette røret. Totalt strekker røret seg 500 meter og måler 3,3 meter i diameter. Kapselen skal ha kommet opp i en hastighet på 171 kilometer i timen før den måtte bremses ned igjen.

Testanlegget ligger rundt 30 minutters kjøring utenfor Las Vegas i Nevada, en strekning som kapselen i fremtiden skal kunne gjennomføre på få minutter. Enn så lenge er den høyeste hastigheten som er oppnådd under testing på 386 kilometer i timen.

Grunnen til dette er at lengden på røret gjør det vanskelig å utføre tester i høyere hastigheter. Men Virgin Hyperloop mener selv det vil være fullt mulig å få kapslene opp i hastigheter over 1000 kilometer i timen.

Kapslene blir større

Pegasus-kapselen rommer altså kun to personer, og den er en nedskalert versjon av kapselen som skal brukes i fremtiden. Denne er designet i et samarbeid med den danske designarkitekten Bjarke Ingel.

Den fullvoksne versjonen skal være mellom 4,5 og 5,5 meter lang, og veie rundt to og et halvt tonn. I denne skal man kunne ta med opp mot 23 passasjerer.

Virgin Hyperloop har frem til nå gjennomført over 400 tester med kapselen på DevLoop. Men nattens prøvetur ble altså den første med mennesker ombord, og ses på av mange som et viktig steg i riktig retning.

Likevel er det mange hindre som gjenstår før vi får se de første kommersielle rutene med denne teknologien. Blant annet vil det være krevende å lage nær lufttette rør som strekker seg over lange distanser.

(Kilde: The Verge )