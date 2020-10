Hevder nye AirPods er på vei neste år

Pro-modellen kan miste den mye omtalte pinnen.

Nestegenerasjons AirPods Pro kan komme uten pinnen til venstre i bildet, som huser mikrofon og batteri. De vanlige AirPods kan få en mindre pinne. Niklas Plikk, Tek.no

Stein Jarle Olsen 26 Okt 2020 15:59

Apple planlegger å oppdatere både de vanlige AirPods og AirPods Pro neste år, ifølge Bloomberg , som viser til industrikilder.

Ifølge kildene skal den oppdaterte AirPods-versjonen få et design som likner mer på AirPods Pro, med en kortere «pinne». Bloomberg melder også at Apple vil forlate det åpne designet de har i dag, og erstatte det med ett hvor du bruker silikontupper for å lage forsegling mot øret - slik AirPods Pro er i dag.

Pro uten pinne

Nye AirPods Pro skal på sin side miste den lille pinnen som peker ned mot munnen fullstendig, men det å få plass til både aktiv støydemping, trådløse antenner og mikrofoner i et mindre kabinett er en utfordring, ifølge Bloombergs kilder. De kan dermed ende opp med et mindre «ambisiøst» design, sier de.

Hele Apples begrunnelse for det mye latterliggjorte AirPods-designet har jo hele tiden vært at god samtalekvalitet har krevd at mikrofonen befinner seg nærmere munnen, så en revers her vil være interessant. Det er samtidig svært få av konkurrerende modeller som har klart å matche Apples samtalekvalitet, så man kan kanskje si at de har litt å gå på. De nye modellene ligger også an til å få nye brikkesett.

Apple har også et par ordentlige hodetelefoner med aktiv støydemping på vei, men disse skal ha blitt utsatt på grunn av problemer med hodebøyla og polstringen, ifølge Bloombergs kilder. Tester skal ha gjort at man konkluderte med at den var for trang. Nettstedet hevder også at den siste versjonen ligger an til å komme uten mulighet for å bytte hodebånd, men vil fortsatt ha mulighet for å bytte putene rundt øret.