Apple Watch får nå familieoppsett

Da trenger ikke alle i familien en iPhone lenger.

Ole Henrik Johansen 10 Des 2020 18:11

Apple legger til Norge som et av landene som fra og med mandag 14. desember kan bruke funksjonen Familieoppsett på selskapets smartklokker.

Tjenesten blir tilgjengelig sammen med oppdateringen til iOS 14.3 og WatchOS 7.2. Og vil gjelde for alle som har en Apple Watch SE eller en Apple Watch Series 4 eller nyere .

Må ha egen Apple ID

Alle medlemmene av et Familieoppsett trenger en egen Apple ID, og eventuelt et eget telefonnummer og abonnement dersom du skal ha 4G på klokken også.

Men det holder at en i familien har en iPhone. For det er fortsatt sånn at klokken må settes opp ved hjelp av en telefon, men du trenger altså ikke en telefon per klokke lenger.

Alle klokkene i Familieoppsett kan ringe og motta samtaler, samt bruke Facetime og motta eller sende meldinger og epost. Både innad i gruppen, men også til andre personer. Men kontaktlisten må godkjennes av administratoren (foreldre / foresatte).

Det betyr at du for eksempel kan gi barna dine en klokke, eller kanskje et aldrende familiemedlem. Da kan du sette opp en rekke funksjoner som kan være hendige.

Nødanrop

Blant annet kan man aktivere nødanrop på klokken. Det være seg om det er et eldre familiemedlem som ønsker det for å føle seg tryggere, eller om du har et barn som for eksempel har sykdom, allergi eller behov for medisiner, og med det trenger rask hjelp.

Nødanrop aktiveres ved å holde den store knappen på siden av klokken inne.

Du kan kan også dele posisjonen til klokken med foresatte, slik at man for eksempel vet at barnet har kommet seg trygt hjem fra skolen.

Skoletid

En annen funksjon som kan være hendig for foreldre, er «Skoletid». Her kan du definere når barnet er på skolen, og med det begrense bruken av klokken slik at barnet kan konsentrere seg om å følge med i timen.

Når denne funksjonen er aktiv vil en gul sirkel vises på urskiven. Slik kan lærere og eleven selv enkelt se at klokken er satt i denne modusen, og med det er begrenset.

For yngre brukere vil dessuten registreringen av aktivitet endres. Klokken vil fortsatt registrere aktivitetsminutter, men vil ikke si noe om forbrente kalorier.

Egen tilpasning for eldre

Du får også en rekke funksjoner for eldre familiemedlemmer som kan være aktuelle for mange. Du kan blant annet aktivere funksjonen fallregistrering. Så får du varsel dersom klokken registrerer et fall.

Du kan også aktivere en helsefunksjon som vil varsle om ujevn hjerterytme.

Samtidig kan brukergrensesnittet tilpasses med for eksempel forstørret urskive, så det blir enklere å lese av skjermen. Samtidig kan du fortsatt måle aktivitetsnivået, og legge ved motivering til å bevege seg mer i løpet av dagen.

(Kilde: Pressemelding)