Asus lanserer gaminglaptop med verdens raskeste skjerm

Asus’ nye Strix Scar 17 frister med 360 Hz oppfriskningsrate på skjermen. Asus

Stein Jarle Olsen 13 Jan 2021 18:15

Asus lanserer de to nye flaggskip-laptopene ROG Strix Scar 15 og Scar 17.

Sistnevnte får det Asus hevder er verdens raskeste laptopskjerm, med en bilderate på 360 Hz, altså 360 bilder i sekundet. Lillebror Scar 15 må nøye seg med «bare» 300 Hz, og for å kunne få de raskeste skjermene må du også ta til takke med full HD-oppløsning.

Vil du ha WQHD (2560x1440) må du nemlig nøye deg med 165 Hz oppfriskningsrate. Innvendig får maskinene inntil GeForce RTX 3080 på grafikksiden og AMD Ryzen 9 5900HX-prosessor, og du kan spesifisere dem med inntil 64 GB RAM og to 1 TB-SSD-er i RAID.

Oppgraderbare

Både de to RAM-portene og de to M.2-portene er dessuten tilgjengelige bak et deksel og en skrue, slik at du kan oppgradere om du skulle ønske det, og prosessoren er dessuten ulåst for dem som ønsker å overklokke.

Asus hevder kjøleløsningen skal være forbedret fra tidligere Strix-maskiner, og peker blant annet på at den kan kjøre kontinuerlig på 54 watt om den dedikerte grafikkløsningen er aktiv, og 80 watt ellers. Støynivået skal også være 3 dB lavere enn før.

Maskinene er i hovedsak tiltenkt esport-utøvere, og Asus fremhever at 360 Hz vil redusere tiden mellom nye skjermbilder med 33 prosent versus 240 Hz-skjermene som gjerne er standard i turneringer.

Asus ROG Strix Scar 17. Asus

90 Wh batteri

Batterikapasiteten er på 90 wattimer, som skal gi inntil 12 timers nettsurfing, og maskinene skal støtte lading med USB-C inntil 100 watt. Asus hevder også at deres optisk-mekaniske tastatur skal redusere forsinkelsen for tastetrykk fra 5 ms på vanlige membrantastaturer til bare 0,2 ms, og de hevder dessuten at mekanismen skal være mye mer slitesterk enn alternativet.

Portmessig har Strix-maskinene HDMI, ethernet, minijack og totalt tre USB-A og én USB-C-port med DisplayPort-støtte. De støtter Wi-Fi 6 og hevdes å ha ekstra avanserte algoritmer for støydemping på hvilken som helst tilkoblet mikrofon.

Like rundt hjørnet

I tillegg til Scar-serien lanserer Asus også nye versjoner av sin Strix G-serie. Her økes oppfriskningsraten på skjermen fra dagens 240 til 300 Hz ved full HD eller 165 Hz ved 2560 x 1440, og ellers skal også mange av nyvinningene i Scar-serien følge med til de rimeligere Strix G-modellene.

Her kan du maksimalt få den samme Ryzen 9-prosessoren som på Scar-serien, mens den grafikkmessig stopper på RTX 3070. 32 GB RAM og 1 TB SSD-lagring er også maks.

Asus har foreløpig ikke offentliggjort priser, men sier maskinene vil bli lansert i Norden i løpet av første kvartal.