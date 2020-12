Fikk plass til hele Shrek på diskett

Finn Jarle Kvalheim 30 Des 2020 10:55

Undervurder aldri en målrettet nerd. Vi har for lengst passert punktet der spillklassikeren Doom kjører på klokker , kalkulatorer og tungt modifiserte graviditetstester . Men også film blir utsatt for den samme iherdigheten blant folk som kan en ting eller to om komprimering og maskinvarebegrensninger.

Sist ut; hele Shrek på en diskett.

En Reddit-bruker som går under navnet GreedyPaint har klart å komprimere filmen med den grønne kjempen og den irriterende sangen (someBODY) ned til 1,37 megabyte - altså godt innenfor størrelsesbegrensningene til en vanlig 3,5-tommers dobbelsidig diskett. Med lyd og det hele - om enn bare med fire bilder per sekund og i oppløsningen 120 x 96 piksler.

Fra før har det lenge vært mulig å se Shrek på Gameboy Advance der videoen har tatt maksimalt 64 megabyte.

Åttitallsfølelsen var viktig

Prosjektet har den liflige eimen av åttitallet, der skaperen også har laget sin egen «videomaskin», som har fått navnet LimaTek Diskmaster. Diskmasteren består av en automatisk lastende diskettstasjon a la gamle Amigaer eller Macer, og en Raspberry Pi ettkortsdatamaskin med spesialskrevet åpningssekvens og tilpassede lyd- og videokodeker på.

Så fort en diskett med riktig videoformat puttes inn begynner avspillingen. Herr GreedyPaint har naturligvis koblet til en tidsriktig liten flimre-TV og filmet hele ekvipasjen med åttitallsfilter før han la det ut på Reddit.

På spørsmål om hvorfor han valgte å filme det hele med 80-tallsfilter svarer GreedyPaint som følger i tråden:

– For estetikkens skyld. Jeg ville at det skulle se ut som og føles som 80-tallsteknologi. Fra det kunstige trevirket på videospilleren, til den retro oppstartsekvensen til bruken av en tradisjonell billedrørsskjerm.

Jobbet seg opp i kvalitet

Flere i den rundt 300 kommentarer lange tråden påpeker at bare det å få plass til lyden i seg selv er en bragd, og noen setter CD-ROM-ens potensielle suksess i tvil dersom så skarp komprimering som dette hadde eksistert på nittitallet.

Skaperen av verket selv underskriver på at lyden var et problem.

– Det var definitivt en del av utfordringen. Da jeg først påbegynte prosjektet kjørte videoen med ett bilde per sekund. Helt uten lyd.

Han bruker en variant av lydkodingen Codec2 sammen med en tilpasset variant av h.265 for å komprimere og spille av videoen.

Lang nerdetradisjon

Man kan le av prosjekter som dette, og det som spyttes ut av LimaTek Diskmaster er kanskje ikke kvaliteten du egentlig har lyst til å se Shrek i. Men denne typen ekstreme prosjekter inngår i en slags nerdete tradisjon som handler om å få plass til mest mulig på minst mulig.

På den såkalte demoscenen, der koding er konkurranse, har det i alle år vært en disiplin som kalles 64k. Det handler om å presse et hav av innhold inn i en fil som maksimalt er 64k stor. På sitt drøyeste kan det gi evigheter med bilder og musikk. En enda mer krevende disiplin er 4k-demoene, men den størrelsen er sjelden stor nok til å gi de mest langvarige resultatene - imponasjen der er gjerne mer teknisk enn visuell, slik den kan være for 64k-variantene. Et eksempel på hva noen av de flinkeste kan få ut av 64k kan du se i videoen under - selve videoen er langt større, men filen som lager innholdet er altså bitteliten:

Denne «trangen» til å få mest mulig ut av minst mulig virker også å være drivkraften bak at nevnte Doom kjører på alle tenkelige typer maskinvare. I november ble det klart at noen hadde fått spillet til å kjøre på Nintendos nye Game & Watch-konsoll . Maskinvaren er sannsynligvis blant de sterkere som har blitt utsatt for spillet, men den har likevel kun 1,1 megabyte lagringsplass - altså mindre enn én diskett. Biffen ble fikset ved at utviklerne erstattet bildene som utgjorde detaljene i omgivelsene (teksturene) med hele fyllfarger, mens karakterene i spillet forble som vanlig.

Komprimeringsfremskritt er viktige

Tradisjonen, og fascinasjonen, for mest mulig på minst mulig er langt fra unyttig - den kan lede til nye måter å komprimere ting på som ikke bare er for det bittesmå, men også kan gi mening for det som er vesentlig større, men likevel skal gjennom et nåløye med tanke på båndbredde, eller hvis det skal lagres på dyr fastlagring.

Å tenke nytt for ekstrem komprimering ligger for eksempel bak det som kan bli en nettmøterevolusjon, der Nvidia overfører kun bevegelsene i et bilde, fremfor nye bilder mange ganger i sekundet.