Facebook fjerner sin mest ikoniske funksjon

Ikke lenger «likes» på flere sider.

Ole Henrik Johansen 8 Jan 2021 10:31

Facebook fjerner nå «tommel opp» fra alle offentlige sider. Å «like» noe har vært den aller mest ikoniske funksjonen man forbinder med Facebook.

Tommelen fjernes fra alle offentlige sider, som for eksempel for artister, merker og offentlige steder. Dette skjer som en av flere endringer selskapet nå tar for sin tjeneste.

Endrer fokus

I stedet skal det nå kun fokuseres på å vise hvor mange som følger de ulike sidene. Noe som gir en bedre innsikt, skal vi tro Facebook selv.

«I motsetning til likes, vil antall som følger en side si mer om hvor mange som mottar oppdateringer fra siden. Som igjen gir folk en bedre forståelse av omfanget» skriver selskapet i en blogg-post .

Du vil altså fortsatt kunne like innlegg og bilder som vennene dine legger ut.

Andre endringer

Sammen med fjerningen av tommelen, har selskapet også gjort andre endringer. Ifølge pressemeldingen skal det blant annet bli langt enklere for offentlige personer å sette opp siden sin.

Designet skal ha blitt enklere og mer intuitivt. Det skal også bli enklere å finne nyhetslister hvor du kan finne det det interesserer deg av personer.

Og navigasjonen skal bli enklere mellom dine egen personlige profil, og andre offentlige sider. Det vil også bli en ny og bedre funksjon for å fjerne spam og andre lugubre sider.

