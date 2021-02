Her er LGs nye TV-er

Ny OLED-paneler, QNED og ikke minst et par spennende spillnyheter står på menyen.

LG

Ole Henrik Johansen 11 Jan 2021 14:30

LG lanserer nå alle sine nyheter på TV-fronten. Dette skulle normalt foregått i Las Vegas under gigantmessen CES, som i år er avlyst grunnet den pågående pandemien. I stedet foregikk det hele via nettet.

Selskapet sparer likevel ikke på kruttet, og trekker en rekke nye funksjoner og løsninger opp av hatten. Likevel vet vi dessverre ikke ennå hva de nye modellene kommer til å koste.

Flere endringer under panseret

LG har i flere år brukt Alpha-prosessoren i sine beste TV-er, og nå har denne kommet til fjerde generasjon og går under navnet Alpha 9 gen4. En av de store endringene denne prosessoren bringer til bords er enda mer fokus på kunstig intelligens. Den skal ha blitt langt flinkere til å gjenkjenne hva du ser på og gjøre justeringer som passer dette best mulig.

Sammen med en bedre prosessor er det flere ting som forbedret. Blant annet får flere av de nye skjermene bedre og mer avansert lyd. Flere høyttalere er festet til skjermene, og kan gi deg mer presisjon og detaljer i lyden, hvor elementer kan løftes rundt i rommet.

Brukervennligheten har i tillegg fått seg en gjennomgang, hvor du nå kan bla deg nedover i flere lag for å finne det du jakter etter. Også fjernkontrollen har fått en forfriskning i form av nytt utseende.

Slik ser webOS 6.0 ut LG

Flere muligheter for spillere

LG har lenge vært frempå hva gjelder å tilby muligheter for deg som liker å spille på TV-en. I år vil flere modeller få enda flere HDMI-innganger som takler 4K@120hz-spilling, hvor støtte for VRR og ALLM er på plass. I tillegg har flere modeller støtte for G-Sync og Freesync.

Likevel er det kanskje ikke dette som er aller mest interessant for årets modeller.

TV-ene får nemlig innebygget støtte for Google Stadia og Nvidia Geforce Now . Altså trenger du ingen ekstern boks eller dings, alt er innebygd i TV-en. Begge tjenestene er spillstrømmetjenester hvor selve prosesseringen av spillet skjer på selskapets servere, og alt du får servert er videobildet fra spillet, som du styrer. Det eneste du trenger er å koble til noe å spille med - altså enten mus/tastatur eller en spillkontroller.

OLED-modellene for 2021

Årets OLED-modeller fortsetter å bære det samme hierarkiet hva gjelder modellnavn. Den beste er fortsatt Z1, mens G1, C1, B1 og A1 følger etter fallende rekkefølge.

LG A1 - Den nye billigmodellen

Legg merke til A1, som er en ny serie i år. Denne skal få alpha 7-prosessoren, samt at den har et tradisjonelt 60 Hz-panel. De øvrige modellene kan skilte med 120 bilder i sekundet.

A1 vil bli et enda billigere innstegs alternativ til LG sine OLED-skjermer, som frem til nå har startet på B-serien. Og den kommer i størrelsene 48, 55, 65 og 77 tommer.

Z1 kommer som hele 88 tommer. LG

LG Z1 – 8K med alt utstyr

Tilbake til Z1, blir dette toppmodellen fra LG i år. Og denne pakker med seg alt det beste som selskapet kan tilby deg. Blant annet står det et bedre og mer optimalisert OLED-panel, som kan skilte med opp mot 20 prosent mer lysstyrke. I tilegg er 8K-oppløsning på plass, og naturligvis den nyeste, fjerdegenerasjonen alpha 9-prosessoren. Dette blir dog neppe noen billig fornøyelse, for serien kommer kun i størrelsene 77 og 88 tommer.

LG G1 – den beste 4K-modellen

Hakk i hel finner vi G1, og denne kan nok ses på som en mer oppnåelig «toppmodell» for folk flest. Også denne har det nye, og forbedrede OLED-panelet som gir mer lysstyrke, samt den samme prosessoren som toppmodellen. Men den har «kun» 4K-oppløsning å skilte med. Denne skjermen kommer i størrelsene 55, 65 og 77 tommer.

Slik blir den nye C1-modellen seende ut. LG

LG C1 – har også den beste prosessoren

Neste modell ut blant OLED-TV-ene er C1. Denne har mye til felles med sine storebrødre, som blant annet en nye prossoren, men den har ikke det nye, mer lyssterke panelet. I fjor var det for det meste utseende som skilte C- og G-serien, noe som gjorde C-serien langt mer TV for pengene. I år virker altså forskjellene å være større. C1 kommer i mange størrelser, 48, 55, 65, 77 og 83 tomme r .

LG B1 – billigste OLED-en med 120 Hz

B1 vil blir ganske lik den billigste modellen A1, som for eksempel Alpha 7-prosessoren. Men en av de store forskjellene vil ligge i hvor mange bilder i sekundet de gir deg. B1 vil kunne skilte med 120 bilder i sekundet, altså dobbelt så mange som den billigere A1-serien. B1 kommer i størrelsene 55, 65 og 77 tommer.

LG QNED

LG lettet allerede på sløret for sine LCD-planer rett før året var omme. Den store nyheten heter QNED, og er en ny LCD-TV der der selskapet kombinerer et langt mer presist baklys (mini-LED) med kvanteprikker. Eller NanoCell kombinert med en ny type baklys om du vil.

Resultatet skal bli et bilde med langt mer presisjon siden lysdiodene i disse TV-ene er bitte små sammenlignet med tidligere løsninger. Det skal blant annet gi mindre «blooming» i bildet, samtidig som farger og lysstyrker er flere knepp bedre enn tidligere.

QNED er LGs beste LCD-TV-er i 2021. LG

LG QNED 8K

Den beste modellen i denne nye serien går under navnet QNED 8K, og som du kanskje skjønner av navnet har denne modellen mulighet for å gi deg 8K-oppløsning. I tillegg har denne nye skjermen også den samme nye Alpha 9-prosessoren som de beste OLED-TV-ene. Denne modellen kommer i størrelsene 65, 75 og 86 tommer.

LG QNED 4K

LG har også laget en QNED-modell som har 4K-oppløsning. Denne modellen skal skilte med det aller meste av funksjoner som sin storebror, men har ikke årets Alpha-prosessor. I stedet tar den «til takke» med Alpha 7-prosessoren. Også denne modellen kommer i størrelsene 65, 75 og 83 tommer.

Fortsetter med NanoCell

LG fortsetter også å tilby NanoCell-TV-er, altså LCD-skjermer med kvanteprikker – men som altså ikke har mini-LED-baklys, men en mer tradisjonell løsning. De to beste modellene i denne serien heter Nano99 og Nano96, hvor begge kan gi deg 8K-oppløsningen.

Her får du en toppmodell, Nano99, som kan by på en rekke funksjoner som de langt dyrere modellene har. For eksempel har denne modellen Alpha 9 gen 4-prosessoren på plass, og du har samtidig mulighet for å få 120 bilder i sekundet med en oppløsning på 4K. Denne modellen kommer i størrelsene 65 og 75 tommer.

Lillebroren blant de beste av disse Nano-modellene er Nano96. Her får du fortsatt den nye Alpha-prosessoren og de samme gode mulighetene som på Nano99, men du må gi avkall på å kunne spille spill med 4K@120Hz. Denne modellen kommer i de samme størrelsene som Nano99, men har i tillegg en 55-tommers utgave.