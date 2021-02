Ingen bedring i sikte for Nvidia eller AMDs grafikkort

Selskapene forventer knapp tilgang også fremover.

Lagerstatus hos Komplett.no, som i likhet med andre norske nettbutikker har knapt med grafikkort på lager. Skjermdump.

Anders Brattensborg Smedsrud 14 Jan 2021 13:39

Tidligere denne uken ble det klart av hverken Nvidia eller AMD ser for seg noen snarlig bedring av tilgangen på grafikkort.

Det har gått fire måneder siden Nvidia lanserte sin RTX 30-serie , og straks to måneder siden AMDs RX 6000-serie var klar for salg.

Siden lanseringen har imidlertid kampen vært hard om de få grafikkortene som har funnet veien ut i butikk, som enten har blitt plukket opp med en god dose flaks, tålmodighet – eller i noen tilfeller – med juks .

Her i Norge er nettbutikkene totalt skrapet for samtlige Nvidia RTX 30-modeller, være seg RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 eller RTX 3060 Ti.

AMD-kort som RX 6800, RX 6800 XT eller RX 6900 XT har ikke vært å oppdrive siden lanseringen. Da var det også kun snakk om en liten håndfull tilgjengelige kort.

Nettbutikkene opererer stort sett med merkelapper som «utsolgt», ubekreftede datoer eller bekreftede datoer som likevel skyves lenger og lenger utover ettersom den nærmer seg. Enkelte nettbutikker, som Komplett, har til og med sett seg nødt til å fjerne muligheten til å bestille enkelte av de aller mest populære grafikkortene helt.

– Forventer knapp tilgang

Slik situasjonen er i dag vil den fortsette å være en god stund fremover. Det sier finansdirektør i Nvidia, Colette Kress til finansnettstedet Seeking Alpha:

– Etterspørselen har holdt seg sterk, og tilgangen har holdt seg lav. Vi forventer at tilgangen både hos partnerprodusenter og nettbutikker vil være knapp gjennom hele første kvartal, uttaler Kress.

Nvidias finanskvartal (Q1) slutter i april.

Til The Verge forteller Nvidia for øvrig at de har solgt dobbelt så mange RTX 30-kort fra 500 dollar og oppover enn hva som var tilfelle for tilsvarende dyre kort i RTX 20-serien etter samme tid.

The Verge har også hanket tak i en talsperson fra AMD, som forteller dem at de vil fortsette å produsere sine referansekort og selge dem til «så mange spillere som mulig». Normalt fases disse ut straks partnerprodusentene lanserer sine grafikkort. Nøyaktig hva AMD mener med «så mange som mulig» er dog usikkert, og uansett er dette til liten hjelp for nordmenn som jakter grafikkort for tiden. Her i Norden er det nemlig bare svenskene som kan bestille varer fra AMDs nettbutikk.

Om vi går videre til AnandTech har de gjengitt en samtale de hadde med toppsjef Lisa Su i forbindelse med CES denne uken.

Su forteller her at etterspørselen etter en rekke av selskapets produkter har vært ekstrem, og fremholder at dette er den aller viktigste grunnen til at tilgangen på produkter har vært lav for forbrukere. Hun viser til at de har tatt grep for å øke produksjonen og at produksjonsvolumet vil øke videre gjennom hele 2021. Su legger imidlertid ikke skjul på at dette er en stor og krevende prosess som også innbefatter flere aktører i halvlederindustrien enn dem selv, og at det vil ta tid å hente seg inn slik at de kommer tritt med etterspørselen.

Akkurat som for de andre RTX 30-seriene er ingen RTX 3070-kort tilgjengelig for kjøp i Norge nå. Det samme gjelder AMDs nye grafikkort i RX 6000-serien. Skjermdump, Prisguide.no

Oppfordrer til direktesalg

Både Nvidia og AMD melder at de har oppfordrer sine partnere til å selge så mange kort som mulig direkte til kunden for å holde prisene nede. Det er imidlertid usikkert om denne oppfordringen har særlig effekt, da få selskaper naturlig nok vil være interesserte i å selge kort til Nvidia og AMDs anbefalt utsalgspris om de kan få bedre betalt gjennom å selge til butikker som kan ta høyere avanse på de svært etterspurte kortene. Stort sett er det også bare i de største markedene i EU og USA grafikkort kan kjøpes rett fra produsenten her i vesten.

Siden lansering har prisene på flere grafikkort i RTX 30-serien og RX 6000-serien gått opp heller enn ned, og ingen butikker er i nærheten av å legge seg på de anbefalte utsalgsprisene selskapene reklamerte med under sine lanseringer. Ved siden av umettet etterspørsel fra forbrukere skal også økte fraktpriser fra Kina være noe av grunnen.

I USA har for øvrig flere tredjepartsprodusenter, som Zotac og EVGA, varslet prisoppgang for grafikkort på mellom 70 og 100 dollar som følge av endrede skatteregler under Trump. Der er det ventet at flere vil komme etter den kommende tiden.

Det kunne altså vært enda verre.

Prishistorikk viser at RTX 3080, i likhet med flere andre kort fra RTX 30-serien, har økt i pris siden lansering. Skjermdump, Prisguide.no